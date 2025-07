Tag drei im Block-Prozess: Steakhouse-Erbin sagt unter Tränen aus

Am Freitag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block fortgesetzt. Die Steakhouse-Erbin sagt aus.

Von Bastian Küsel, Madita Eggers, Jana Steger

Hamburg - Weiter geht's: Am Freitag (seit 9.30 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52), ihren Partner Gerhard Delling (66) und weitere Angeklagte fortgesetzt.

Am Morgen des 1. Januars 2024 habe die 52-Jährige dann ein Anruf von O. aus dem Schlaf gerissen. "O. sagte: 'Ich habe einen Neujahrsgeschenk für dich'", so die Steakhouse-Erbin. Daraufhin soll Block über ein fremdes Handy Anforderungen erhalten haben, "schnell nach Stuttgart zu kommen". Es gehe um ihre Kinder. Ihr eigenes Handy sollte sie jedoch zu Hause lassen. Noch verkatert soll sie zunächst neben sich gestanden haben, ebenso Delling, mit dem sie noch bis 3 Uhr an der Bar gesessen haben soll. Beide hätten dann noch versucht, die Verbindungen nach Stuttgart herauszusuchen, die am Ende aber nichts gebracht hätten.

Am 31. Dezember 2023 habe O. sie gegen Mittag angerufen und gefragt, wie ihre Kinder in Dänemark Silvester feiern würden. Aufgrund ihrer zweitältesten Tochter – die bei Block in Hamburg lebt – wusste sie, dass sie mit ihren Geschwistern früher öfter mit ihrem Vater an einem kleinen Hafen das Feuerwerk angeguckt hatten. Dies teilte sie O. mit, die inzwischen eine Vertraute war. "Ich weiß, dass dieser Chat im Nachhinein verdächtig wirkt. Ich wunderte mich darüber nicht. Sie hatte schon oft gefragt, wie die Kinder Geburtstag oder Weihnachten feiern", so Block. Danach habe sie O. einen guten Rutsch gewünscht und sei dann mit ihrer Familie auf die Silvesterfeier im Hotel "Grand Elysee Hotel" gegangen.

Block entschuldigt sich bei ihren Kindern und ihrem Ex-Mann. "Alles was passiert ist, tut mir unendlich leid", widmet sie ihr Wort direkt an Klara (14) und Theo (12). "Ich hoffe, dass sie vielleicht in diesem Verfahren verstehen, dass ich das niemals gewollt habe." An Ex-Mann Hensel gerichtet erklärte sie: "Du hast mich fertig gemacht, trotzdem tut es mir leid, dass du - wie ich aus der Akte entnehme - überfallen wurdest." Und weiter: "Ich hoffe, dass du die Kinder aus deiner Maschinerie gehen lässt und sie Kinder sein dürfen, keine kleinen Soldaten auf einem Kreuzzug, der nicht ihrer ist", so die 52-Jährige weiter.

"Im Sommer 2023 standen wir alle unter Schock", so Block. "Dass meine Mutter, ohne ihre geliebten Enkel nochmal zu sehen, gestorben ist, zerreißt mir das Herz." Die Behauptung, sie habe ihre Mutter beschuldigt, Schuld an der Entführung ihrer Kinder zu sein, stimme nicht. "Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was meine Mutter damit zu tun hatte. Ich weiß aber, dass sie alles dafür getan hatte, ihre Enkel noch einmal zu sehen. Und ich weiß, dass mich am 1. Januar 2024 O. anrief und 'Your Mama' sagte", erklärt die Steakhouse-Erbin weiter.

Die Teilnehmenden sind im Sitzungssaal im Strafjustizgebäude während des Prozesses wegen mutmaßlicher Kindesentführung. © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

O. und B. seien von Blocks Schicksal sehr berührt gewesen. Sie sollen es auch gewesen sein, die den Verdacht äußerten, Stephan Hensel würde die Familie Block ausspionieren. "Für mich klang das plausibel. Egal was ich unternahm, er schien schon im Vorfeld Bescheid zu wissen. Jegliche Versuche, meine Kinder in Dänemark zu sehen, fühlten sich an wie ein einziges Hase und Igel-Spiel", so Block. "Mit meiner Angst konnte man vermeintlich ein großes Geschäft machen, oder anders gesagt: Ich war das perfekte Opfer", erklärt die Steakhouse-Erbin.

Block gibt an, im Januar 2023, aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit mutmaßlichen Cyber-Angriffen auf das "Grand Elysee Hotel", das IT-Security-Unternehmen des noch immer flüchtigen Herrn B. beauftragt zu haben. "Er erklärte zu keinem Zeitpunkt, dass er für den Mossad arbeitete, er erwähnte nur mal, dass er im Militär war", so Block über die Vorwürfe einer Gruppe von Geheimagenten. Während es anfangs wirklich nur um das Hotel gegangen sei, habe irgendwann die rechte Hand Bs. – O. – Block auf die Situation mit ihren Kindern angesprochen und bat ihre Hilfe an, mehr über die Lebensumstände in Dänemark herauszufinden.

Nach der Mittagspause widmete sich Block konkret den Geschehnissen der Silvesternacht 23/24. Zuvor hatte sie bereits zugegeben, Detekteien und eine Sicherheitsfirma beauftragt zu haben, die für sie Informationen über die Lebensumstände ihrer Kinder einholen sollen. Viele von diesen – wie etwa, dass sie angeblich tagelang das Haus nicht verlassen haben – hätten sie "sehr beunruhigt". Sie betonte jedoch erneut, die Entführung nicht in Auftrag gegeben oder davon gewusst zu haben. Im Laufe der "vier langen Jahre", die sie ihre Kinder bis auf zweimal nicht gesehen habe, hätten ihr viele Leute Vorschläge gemacht. Besonders ein Mitarbeiter habe immer "viele vermeintliche tolle neue Ideen" gehabt, vertraut habe sie ihm aber nicht.

Christina Block (l.) und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (M.) sowie ihr Verteidiger Otmar Kury (r.) gehen in der Mittagspause im Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung über den Flur vor dem Sitzungssaal im Strafjustizgebäude. © Marcus Brandt/dpa

Im November 2022 fuhr Block mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Dänemark. "Meine Mutter wollte unbedingt mitkommen, se hielt die ganze Situation mit ihren verschwundenen Enkeln nicht mehr aus". Doch aus der Idee, Klara und Theo auf dem Weg zur Schule abzupassen wurde nichts. "Sie haben das Haus nicht verlassen. [...] Wir sind sprachlos nach Hause gefahren". Der Lebensgeist ihrer Mutter wirke "wie erloschen". "Sie hat nicht versanden, wie Stephan, ein Mann, den sie immerhin für ein paar Jahre auch in ihrem Leben willkommen geheißen hat, aus purer Eigensucht so böse sein konnte".

Nachdem das Deutsche Oberlandesgericht im Oktober 2021 ihr das alleine Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen hatte, Hensel die Kinder aber dennoch in Dänemark zurückgehalten habe, sei sie zusammengebrochen. "Ich bin meiner Familie und Gerhard unendlich dankbar. Ich wusste nicht, ob ich heute noch hier wäre, wenn sie mich nicht aufgefangen hätten". Kurz darauf habe sich unter der Rechtsanwalt von Hensel über den Familienanwalt der Blocks bei der Unternehmerin gemeldet: "Ich dürfte meine Kinder sehen [...], wenn ich meinem Ex-Mann ein großes Haus kaufe", so Block. "Vorher hieß es immer, es waren die Kinder, die mich nicht sehen sollten, doch jetzt schienen die angeblichen Vorbehalte der Kinder gar keine Rolle mehr zu spielen. Ich war geschockt". Aus ihrer Verzweiflung heraus, habe sie tatsächlich kurz darüber nachgedacht, ihre Familie habe ihr dann aber davon abgeraten.

Nach einer kurzen Pause erklärte Block in ihrer Aussage weiter: "Ich hatte unfassbare Angst vor meinem Ex-Mann. Nicht, dass er mir gegenüber Gewalt anwendet, sondern, dass er die Kinder schlimmsten Fall ins Auto packen und damit gegen einen Baum fahren würde. Allein, damit ich sie nicht kriege und um zu zeigen, wer hier das sagen hat."

Nebenkläger Stephan Hensel (51, M.) mit seinem Anwalt Philip von der Meden (r.), Vertreter der Nebenklage, und Gerd Uecker (l.), Familienanwalt des Vaters, kurz vor Prozessbeginn im Strafjustizgebäude. © Marcus Brandt/dpa

Die neue Partnerin A. von Hensel soll ihren Sohn K. ihrem Ex-Mann im Sommer 2021 auf die "gleiche Art und Weise entzogen" haben, wie Hensel die Block-Kinder Klara und Theo. "Die Gesamtschau fand ich absolut gruselig", so Block, die von späteren Gesprächen mit einem "völlig aufgelösten" Vater des K. berichtete.