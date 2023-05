"Talk ohne Gast": Sind Moritz Neumeier und Till Reiners auch privat befreundet?

Streit bleibe auf Tour nicht aus. "Das ist ja wie in jeder Beziehung. Wenn wir unterwegs sind, hängen wir nonstop beieinander 'rum und ab und zu laden wir unseren Stress bei dem anderen ab." Den privaten Till habe er dagegen noch nie angebrüllt, betont der Stand-up-Comedian aber noch. "Dann geht man danach in die Kneipe und dann bin ich nur mit Till da. Das ist extrem voneinander getrennt. Sonst würde das nicht funktionieren."

"Ich musste von Anfang an unterscheiden: Das ist Till, und das ist Arbeits-Till", so Moritz weiter. Auf der Bühne, im Fernsehen und im Podcast verbringe er natürlich vor allem Zeit mit dem Arbeits-Till - und der könne ihn auch mal wahnsinnig machen. "Wir haben uns schon so gestritten und so angebrüllt: Aber das ist Arbeits-Till", erklärt Moritz.

"Wir haben uns vor 12 Jahren kennengelernt, befreundet und vom ersten Tag an zusammengearbeitet", erinnert sich Neumeier an die gemeinsamen Anfänge. Erst als die beiden schon jahrelang gemeinsam auf der Bühne gestanden hatten, kam 2017 auch der rbb-Podcast "Talk ohne Gast" dazu.

Der Comedian Moritz Neumeier steht auch mit seinem Solo-Programm auf der Bühne. © Daniel Dittus/PR

"Ab und zu gibt es noch mal etwas, das trifft", so Moritz im Interview weiter. Doch auf der Bühne gehe es schließlich genau darum und um den Spaß dahinter. Er und Till wüssten zu hundert Prozent, wie die Aussagen des anderen gemeint seien.

Für die Show spielen sie eine Rolle.

"Wenn ich Till beleidige, und er beleidigt mich - dann ist das nicht das, was wehtut", sagt der Comedian. "Was wehtut, ist, wenn man zwischendurch mal nicht on point ist. Wenn Till einfach sehr viel besser ist als ich, und ich merke mittendrin: Ich habe heute keine Chance. Der Typ ist on fire!"

Schließlich sei das Ganze am Ende auch ein Wettbewerb. "Und wenn man den verliert, das fühlt sich nicht gut an", so der 35-Jährige. "Aber das ist dann eher eine Wertschätzung nach dem Motto: Oh, das habe ich nicht kommen sehen, das war richtig doll."