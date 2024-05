Nach Herzschmerz-Trennung: Tanja Makaric startet neuen Lebensabschnitt mit diesem Mann

Köln - Mit diesem neuen Kapitel in ihrem Leben hat Influencerin Tanja Makaric (27) wohl nicht gerechnet. Kann sie die schmerzhafte Trennung von "Julienco" damit besser verkraften?

"Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie deins. Liebe Tanja, möchtest du meine Patentante werden? Dein Luca", heißt es in einer dazugehörigen Karte.

Erst im Herbst 2022 wurde Tanja Makaric Tante des kleinen Romeo - dem Sohn ihrer in Vancouver lebenden Schwester. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Ohnehin war die Ex-Freundin von Unternehmern und YouTuber "Julienco" recht verschwiegen in letzter Zeit.

Lediglich ein ordentlicher Rundumschlag gegen unbekannte TikToker hatten die Stimmung der 27-Jährigen wegen vermeintlich fehlerhafter Darstellungen zum Kochen gebracht.

"Ihr kennt mich überhaupt nicht. Wie kommt ihr darauf, über mich zu urteilen?!", platzte es in einer Insta-Story vor wenigen Tagen aus ihr heraus.

Künftig will Tanja - die nach dem Rausschmiss aus der gemeinsamen Luxus-Bleibe zuletzt bei ihrer Schwester und Schwager Alessandro Schöpf (30) in Kanada untergekommen war - vermehrt an sich arbeiten und ihre innere Mitte finden.

"Ich lese viel und beschäftige mich derzeit viel mit mir selber. Das hilft mir", erklärte sie und machte deutlich, nach wie vor in psychologischer Behandlung zu sein. "Das tut mir einfach gut und kann ich jedem nur empfehlen."