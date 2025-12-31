Real Talk: So ehrlich denkt Ex-Profischwimmerin über den Verlust ihrer Babykugel
Wuppertal - Vor wenigen Tagen brachte Tanja Makarić (28) ihr erstes Kind zur Welt. Offen und ehrlich hat die Ex-Schwimmerin jetzt über ihren After-Baby-Body gesprochen.
Am 20. Dezember erblickte die kleine Malou Jolié das Licht der Welt. Wie es ihr und dem kleinen Mädchen seit der kräftezehrenden Entbindung so ergeht, darüber hält Tanja ihre treuen Fans ausführlich via Instagram auf dem Laufenden.
Im Rahmen einer "Q&A"-Runde konnten neugierige Follower erfragen, was ihnen bezüglich der Geburt und der Schwangerschaft unter den Nägeln brennt. Eine Userin wollte etwa wissen, ob die 25-Jährige ihren Babybauch vermisse?
Beinahe schon entschuldigend erklärte Tanja dazu: "Das soll nicht blöd klingen, aber ich vermisse meinen Bauch bis jetzt gar nicht. Vielleicht die Tritte von ihr, aber jetzt tritt sie mich […] weil sie auf der Welt ist und das finde ich viel schöner."
Die ehemalige Leistungssportlerin zeigte sich überdies sehr "dankbar" dafür, ihre Tochter "gesund auf die Welt gebracht zu haben". Seit wenigen Tagen kann sie die kleine Malou nun endlich in ihren Armen halten. Ohne Bauch sei es definitiv angenehmer.
Tanja Makarić hält Identität des Kindsvaters weiter streng unter Verschluss
Es ist nicht das erste Mal, dass die gebürtige Nordrhein-Westfälin ihren After-Baby-Body im Netz thematisiert. Bereits kurz nach der Geburt gewährte sie auf ihrem Kanal einen ungefilterten Einblick auf ihren veränderten Körper, als sie den Fans ihren babylosen Bauch präsentierte.
Für ihre offene und ehrliche Art wird die Influencerin von ihrer Community gefeiert. Aktuell genießt sie allerdings vorrangig die spannende Kennenlernzeit mit ihrer Tochter. Vor allem das regelmäßige Stillen beherrscht aktuell Tanjas Alltag.
Offen bleibt indes weiterhin die Frage, wer denn nun eigentlich der Vater des Kindes ist? Gerüchten zufolge soll es sich dabei um einen Fußballer handeln, mit dem die Netz-Größe eine langjährige Verbindung aus ihrer Heimat Wuppertal teilt.
Das Paar lebt aber offenbar in einer festen Beziehung miteinander. Unter anderem wurde bekannt, dass die frischgebackenen Eltern eine gemeinsame Wohnung in Düsseldorf beziehen wollen.
Titelfoto: Instagram/tanjamakaric_ (Screenshot)