Real Talk: So ehrlich denkt Ex-Profischwimmerin über den Verlust ihrer Babykugel

Wuppertal - Vor wenigen Tagen brachte Tanja Makarić (28) ihr erstes Kind zur Welt. Offen und ehrlich hat die Ex-Schwimmerin jetzt über ihren After-Baby-Body gesprochen.

Seit dem 20. Dezember ist Tanja Makarić Mutter einer kleinen Tochter. Das Mädchen hört auf den Namen Malou Jolié. © Instagram/tanjamakaric_ (Screenshot)

Am 20. Dezember erblickte die kleine Malou Jolié das Licht der Welt. Wie es ihr und dem kleinen Mädchen seit der kräftezehrenden Entbindung so ergeht, darüber hält Tanja ihre treuen Fans ausführlich via Instagram auf dem Laufenden.

Im Rahmen einer "Q&A"-Runde konnten neugierige Follower erfragen, was ihnen bezüglich der Geburt und der Schwangerschaft unter den Nägeln brennt. Eine Userin wollte etwa wissen, ob die 25-Jährige ihren Babybauch vermisse?

Beinahe schon entschuldigend erklärte Tanja dazu: "Das soll nicht blöd klingen, aber ich vermisse meinen Bauch bis jetzt gar nicht. Vielleicht die Tritte von ihr, aber jetzt tritt sie mich […] weil sie auf der Welt ist und das finde ich viel schöner."

Die ehemalige Leistungssportlerin zeigte sich überdies sehr "dankbar" dafür, ihre Tochter "gesund auf die Welt gebracht zu haben". Seit wenigen Tagen kann sie die kleine Malou nun endlich in ihren Armen halten. Ohne Bauch sei es definitiv angenehmer.