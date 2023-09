Tanja Makaric lässt Bombe platzen! Tritt sie damit in die Fußstapfen von Vorgängerin Bibi?

Köln - Damit dürfte Tanja Makaric (26) im vergangenen Sommer wohl nicht gerechnet haben! Etwas mehr als ein Jahr nach Bekanntgabe der Beziehung zu Julian Claßen (30) steht für die Ex-Leistungsschwimmerin der nächste große Karriereschritt an. Tritt sie damit in die Fußstapfen von Vorgängerin Bianca Claßen (30)?

Richtig gelesen. Anfang September rührt die brünette Schönheit schon für die Adventszeit. "Ich bin so froh, euch endlich mitteilen zu dürfen, dass ich meinen eigenen Adventskalender rausbringen werde."

Jetzt könnte auch bald Tanja selbst zum Kassenschlager werden! Am gestrigen Mittwoch kündigte die gebürtige Wuppertalerin an, Ende des Jahres ihr erstes eigenes Produkt zu launchen.

Mit ihrer Marke "Bilou" stürmte Ex-YouTuberin "Bibisbeautypalace" an der Seite ihres Ex "Julienco" die Drogeriemärkte.

Ausgerechnet am Geburtstag ihrer Schwester kam die Ex-Leistungsschwimmerin mit Business-News um die Ecke. © Montage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Ihr Adventskalender beinhalte nach eigener Aussage all die Produkte, für die sie sich natürlich auch interessiere. Ist doch klar, oder?

"Es geht um Food, Lifestyle und Beauty-Produkte", schwärmte Tanja ihren 640.000 Fans mit breitem Grinsen vor.

Schon in den vergangenen Wochen sollen die Vorbereitungen auf Hochtouren gelaufen sein, teilte sie mit. "Deshalb kam an der ein oder anderen Stelle nicht so viel von mir", entschuldigte sich die Neu-Unternehmerin regelrecht.

"Das hat so lange gedauert! Die ganze Arbeit dahinter - ich finde es so cool, dass man die Chance dazu bekommt. Wisst ihr was ich meine?", wollte die Auserwählte von Sonnyboy Julian wissen.

Die Weihnachtszeit im Hause Claßen/Makaric dürfte damit endgültig eingeläutet sein! Ein genaues Kaufdatum gibt es für den Adventskalender allerdings noch nicht.