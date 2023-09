Tanja Makaric wird von Userin mit Hass überschüttet! "Stirb"

Aus dem Pool in Dubai meldete sich Tanja Makaric am Samstag bei ihren mehr als 600.000 Anhängern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Makaric

Seit Mai 2022 steht die Ex-Leistungsschwimmerin in der Öffentlichkeit.

An der Seite ihres Auserwählten, Ex-YouTuber Julian "Julienco" Claßen (30), ging die 26-Jährige innerhalb eineinhalb Jahren durch zahlreiche Höhen und Tiefen.

Ein Tief, mit dem die gebürtige Wuppertalerin mit bosnisch-serbischen Wurzeln inzwischen zu tun hat: Hass im Netz!

Eine Instagram-Followerin wollte kürzlich wissen, wie Tanja mit dem ganzen Hate umgehe, den sie seit der Beziehung mit "Julienco" täglich erleben müsse.

Dieser gehe teilweise so weit, dass ihr manche "Fans" am liebsten den Tod wünschen. So auch eine scheinbar verzweifelte Userin, die am gestrigen Samstag ihrem Unmut über die Beauty Luft machte.

Mit Kommentaren wie "Stirb" oder "Hurentochter" landete die Unbekannte schon mehrfach in den Direkt-Nachrichten von Tanja, wie sie anhand zahlreicher Beispiele gezeigt hatte.