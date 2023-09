"Das ist nicht euer Ernst!!": Tanja Szeweczenko genervt von ihren "Keksen"

Dubai - Die Familie ist das Wichtigste im Leben von Tanja Szeweczenko (46). Manchmal aber muss auch die dreifache Mutter ein Machtwort sprechen. So auch nun bei ihren Zwillingen Leo und Luis (beide 2).

Die Zwillinge Leo und Luis (beide 2) sorgten für Chaos im Haus von Tanja Szewczenko (46). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (44), Tochter Jona (12) und ebenjenen Twins machte sich der frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Star vor knapp sechs Wochen auf in das Abenteuer Dubai.

Mittlerweile hat die ehemalige Eiskunstlauf-Queen im Wüstenstaat schon einiges erlebt. Unter anderem feierte sie in ihrer neuen Wahlheimat ihren 46. Geburtstag, den 15. Hochzeitstag sowie die Einschulung ihrer Tochter.

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Denn die Buchautorin und ihr Gatte haben auch mit einigen Problemen in ihrer neuen Luxus-Villa zu kämpfen. Und dort sorgten nun auch Leo und Luis für Chaos. Ganz zum Leidwesen von Tanja. "Das ist nicht euer Ernst, oder ihr Ferkelsköppe", blaffte sie ihre beiden Sprösslinge an.

Diese hatten die unmöblierte Küche in einen "Saustall" verwandelt. "Wirklich?", wollte die gebürtige Düsseldorferin nochmals von ihren "Keksen" wissen.