"Unzumutbar"-Vorwürfe gegen Tanja Szewczenko: Jetzt reagiert die Dreifach-Mutter

Dubai/Köln – Seit ihrer Auswanderung nach Dubai reißt die Kritik an Tanja Szewczenko (46) einfach nicht ab. Jetzt haben User im Netz Vorwürfe gegen die dreifache Mutter erhoben, die diese nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Tanja Szewczenko (46) ist mit ihrer Familie in eine unmöblierte Dubai-Villa gezogen, die stark renovierungsbedürftig ist. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Erst jüngst hatte die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Kanal von einem kostspieligen Problem in der neuen Familien-Villa berichtet, das nicht nur ärgerlich, sondern auch ziemlich unhygienisch ist.

Hinzu kommen diverse andere Punkte, die die Szewczenkos in ihrer unrenovierten und noch fast gänzlich unmöblierten Bleibe derzeit vor eine gewaltige Herausforderung stellen.

"Es ist alles nicht in unserem Stil, in zwei, drei Räumen funktioniert die Klimaanlage nicht, die Bäder sind ein bisschen alt", listete Tanja, die mit ihren Lieben seit mehreren Wochen auf Luftmatratzen nächtigt, nur einen kleinen Bruchteil auf.

Mit der heftigen Reaktion etlicher Follower auf die genannten Umstände hätte die 46-Jährige jedoch nicht gerechnet.

"Ich war ehrlich erstaunt, dass es einige für unzumutbar halten, so aktuell zu wohnen", reagierte sie nun verständnislos auf die anhaltende Kritik. "Ernsthaft? Also unzumutbar wäre für mich was ganz anderes ..."