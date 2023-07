Entscheidung über Tanja Szewczenkos Hund gefallen: Das passiert mit Guido!

Doch dann folgte in der vergangenen Woche der große Schreck! Guido wurde von einer Katze angegriffen, die ihm am Auge erwischt hatte und musste daraufhin notoperiert werden.

Erst am gestrigen Donnerstag teilte die frühere " Alles was zählt "- und " Unter uns "-Darstellerin mit, dass sie nicht wisse, wie lange der Aufenthalt im Emirat überhaupt dauern würde.

"So, jetzt haben wir hier die Einfuhrgenehmigung bekommen für Guido. Der Guido der darf mit nach Dubai", teilte Tanja ihren Anhängern via Instagram mit.

Dafür musste der Vierbeiner jedoch noch zahlreiche Tierarzttermine wahrnehmen. "Guido muss zur Parasitenbehandlung, Oral und äußerlich. Die Wirkstoffe sind vorgeschrieben und ein Muss", schrieb die Buchautorin zudem in ihrer Story.

Zudem stehe noch eine Impfung an, da die Szewczenkos im Oktober für eine Woche nach Deutschland kommen und der fünfjährige Rüde die Zeit dann in Dubai in einem Hundehotel mit Hundespielpark verbringt. "Dafür braucht er dann die Impfung", so Tanja.