Mega-Fail bei Tanja Szewczenko! Schauspielerin muss mit Familie aus Haus flüchten

Dubai - Bislang hat sich das Traum-Abenteuer im Wüstenstaat noch nicht so richtig ausgezahlt für Tanja Szewczenko (46)! Statt Freiheit und Ruhe hat die Ex-Schauspielerin allerhand Fails und Rückschläge einzustecken.

Eigentlich hatte Tanja Szewczenko am "Blaumacher-Montag" frei - der neueste Fauxpas musste allerdings der Community gemeldet werden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Entpuppt sich der Traum vom Auswandern immer mehr zur Wüstenpleite? Ginge es nach der Buchautorin und stolzen Dreifach-Mama natürlich nicht ...

Allen Grund zum Frust hätte sie allerdings. Denn in nicht einmal zwei Wochen muss die ehemalige Kufenqueen bereits den dritten Fail einstecken.

Nachdem Ex-Mitarbeiter auf ihrer Haus-Baustelle das Eigenheim kurzerhand geflutet hatten und vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass auch noch zahlreiche Fenster falsch eingebaut wurden gibt es nun neuen Zündstoff fernab der Heimat.

"Hier ist schon wieder der Hammer passiert", schrieb Tanja in ihrer neuesten Story, in der sie sich mit versteinerter Miene präsentierte.

Das Problem? Die Treppe! Die wurde nämlich während ihrer Abwesenheit in einem Lack bestrichen damit man diese künftig auch nass wischen könne. Mit dem Geruch des Lacks kommt die Ex-"Alles was zählt"-Hauptdarstellerin aber so gar nicht klar.