Tanja Sczewczenko postet diese Fotos bei Instagram und erntet heftigen Shitstorm

"Tja, wer ist da jetzt wer? Gestern sind wir noch schnell los, um von den Kindern Passbilder zu machen. Werden wir in Dubai brauchen. Dieses Mal haben die Jungs ziemlich gleich in die Kamera geschaut und ich muss sagen, die Ähnlichkeit ist verblüffend! Ja, so ist das wohl bei eineiigen Zwillingen", schrieb sie unter ihrem Beitrag.

"Mein Gott, die armen Kinder...wie kann man das den eigenen Kindern nur antun. Furchtbar wirklich. Nur für Likes, Kohle etc. Das sind keine verantwortungsvollen Eltern", kritisiert ein Follower unter dem Post der früheren Eiskunstläuferin.

Und auch weiteren Anhängern ist der Instagram-Beitrag ein Dorn im Auge. "Was ist mit dem Schutz der Kinder? - Ich verstehe es einfach nicht, wie man sie so offender Öffentlichkeit aussetzen kann. Sorry!", schreibt ein User. Und eine weiterer schlägt in die gleiche Kerbe: "Schützt verdammt nochmal eure Kinder!!!!!! Es ist keine Schande nochmal seine Meinung zu ändern und alle Bilder zu löschen!"

Es sind beileibe nicht die einzigen Kommentare, die in diese Richtung gehen. Doch das dürfte Tanja herzlichst wenig interessieren, ignorierte sie in der Vergangenheit des Öfteren schon Fan-Kritik.