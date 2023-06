Tanja Szewczenko mit Liebeserklärung an ihren Gatten, doch nicht jeder findet es gut

Doch den ganzen Aufwand, den die Familie betreiben muss, schafft Tanja nicht alleine. Sie erhält tatkräftige Unterstützung von Ehemann Norman. Deshalb gab es jetzt eine Liebeserklärung an ihren Gatten: "Wir sind damals als Paarlauf-Paar übers Eis geflitzt und haben vieles zusammen gemeistert. Wir mussten extrem Hand in Hand arbeiten und uns ohne Worte während einer Kür verstehen. Wir mussten uns 100 Prozent aufeinander verlassen können und immer als eine Einheit agieren", schrieb die frühere Eiskunstläuferin in einem Instagram-Beitrag.

Zuletzt folgte dann der nächste Schritt. Die frühere " Unter uns "- und " Alles was zählt "-Schauspielerin hatte ihr Eigenheim offiziell zum Verkauf angeboten. Mittlerweile ist die Kölner Familien-Villa auch an den Mann gebracht. Wie Tanja ihren rund 294.000 Followern am heutigen Dienstag mitteilte, solle der Verlauf heute beim Notar abgewickelt werden.

Schon seit längerer Zeit dreht sich bei den Szewczenkos alles nur noch um die Auswanderung in das Emirat. Nachdem zunächst eine Schule für Tochter Jona (12) gefunden werden musste, benötigte es auch eine Lösung für Familienhund Guido . Auch der Vierbeiner darf mit an den persischen Golf ziehen.

Tanja Szewczenko (45) bekam für ihre Liebeserklärung einen kleinen Shitstorm. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Zwar sei das Paar schon lange nicht mehr Hand in Hand über das Eis geschlittert, aber "so gehen wir doch weiterhin Hand in Hand durchs Leben. Wir verstehen uns immer noch ohne Worte. Haben bei Tätigkeiten den gleichen Rhythmus und können uns auch immer noch 100 Prozent aufeinander verlassen."

Vor allem in der aktuellen Situation falle Tanja das wieder sehr stark auf. Beide verfolgen die gemeinsamen Auswanderungspläne und sie würden sich nicht im Weg stehen, sondern stützten sich an jedem einzelnen Tag. "Wir lachen egal wie müde wir sind und wissen, was wir jeweils an dem andern haben. Wir sind beide gleichermaßen verrückt, spontan und abenteuerlustig und wissen meistens schon vorher, was der andere gleich sagt, möchte oder vorschlägt!"

Doch die Liebeserklärung an ihren Norman kam nicht bei allen Fans der Dreifach-Mama gut an. So schrieb ein Follower: "Ich folge dir schon eine ganze Weile, weil du mir einfach sympathisch bist. Aber können eure Bilder nicht mal wieder natürlicher werden? Es wirkt alles nur noch gestellt und ich finde, das passt echt nicht zu euch! Bilder, die euch als Familie zeigen und euren Alltag, die aber nicht gestellt sind, sondern Richtschnur spontan und echt - das fände ich persönlich einfach wieder viel schöner!" (Anm. d. Red.: Schreibweise übernommen)

Ein weiterer User fand die Inszenierung auf ihrem Kanal ebenfalls übertrieben. "Meine Güte.... Die Fotos sind so peinlich", schrieb der Anhänger der Buchautorin.

Aber es gab auch positive Kommentare. "❤️ ein toller Text - so muss es sein! Man merkt euch an, dass ihr ein gutes Team seid. Auch als Eltern. Alles Gute für Dubai. Liebe Grüße", richtete ein Follower aus.