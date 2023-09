Tanja Szewczenko teilt Foto von Zwillingen und tritt Fan-Debatte los: "Kinder einer Instagrammerin"

Dubai - Tanja Szewczenko (46) berichtet seit ihrer Auswanderung nach Dubai täglich von ihrem neuen Leben in den Arabischen Emiraten - ihr jüngster Beitrag löste nun allerdings eine Diskussion unter ihren Fans aus.

Die Szewczenkos leben seit einigen Wochen in ihrer neuen Heimat Dubai. © instagram/tanjaszewczenko

Eigentlich wollte Tanja ihre rund 313.000 Instagram-Fans am Mittwoch nur über den aktuellen Stand in Sachen Möbel-Lieferung unterrichten, denn die Familie hatte einen Teil ihres Hab und Guts bekanntlich in die neue Wahl-Heimat verschiffen lassen.

Die Container sind inzwischen längst in Dubai angekommen, das neue Haus der fünfköpfigen Familie steht aber noch leer, da die Szewczenkos vorher noch großzügig renovieren wollen.

Dennoch hatte die Familie ihren Containern kürzlich einen Besuch abgestattet, um den fleißigen Arbeitern beim Ausladen und Einlagern der Sachen "über die Schulter zu gucken", wie Tanja in ihrem jüngsten Beitrag berichtete.

Mit von der Partie war nicht nur Ehemann Norman Jeschke (45), sondern auch die Zwillinge Leo und Luis (2), für die es allerhand zu entdecken gab. "Die Jungs machten mit ihren Kinder-Tablets fleißig Fotos, die Jona dann später begutachten musste!", erklärte die 46-Jährige und teilte zu dem Post auch ein paar Schnappschüsse des Ausflugs.

Auf einem Bild waren auch die Zwillinge - inklusive ihrer Kinder-Tablets - zu sehen, was einigen Followern allerdings übel aufstieß.