Tanja Szewczenko teilt Foto von Tochter Jona: Dann erinnert sie sich an etwas ...

Dubai - Tanja Szewczenko (46) teilte jüngst ein neues Foto mit ihren Fans, auf dem Töchterchen Jona (12) mit dem Weihnachtsmann um die Wette strahlte. Der Schnappschuss ließ die dreifache Mama dabei prompt in Erinnerung schwelgen.

Ihre kleinen Brüder ließen sich hingegen nicht zu einem Foto mit dem Mann überreden und hätten sich nicht getraut, verriet die ehemalige Eiskunstläuferin in ihrem neuesten Beitrag.

So ließ sich Töchterchen Jona am Samstag in weihnachtlicher Kulisse zusammen mit dem Weihnachtsmann ablichten, wie Tanja ihren rund 313.000 Instagram-Fans auf ihrem Kanal gezeigt hatte.

Zurzeit lebt Tanja mit Ehemann Norman (45) und den Kindern Jona, Leo und Luis (2) zwischen zahlreichen Umzugskartons zwar noch in leicht chaotischen Verhältnissen, Zeit für ein wenig Weihnachtsstimmung zwischen dem Kisten auspacken nahm sich die Familie aber dennoch.

Nach wochenlangen Renovierungsarbeiten war es vor wenigen Tagen endlich so weit: Die Szewczenkos konnten ihre frisch sanierte Villa in Dubai beziehen.

In der Tat waren die Anhänger der 46-Jährigen von dem Schnappschuss begeistert und überschütteten die Tochter des einstigen "Alles was zählt"-Stars in der Kommentarspalte mit Komplimenten ("Schönes Bild von Jona").

Das Foto sorgte jedoch nicht nur für allgemeine Begeisterung, sondern ließ Tanja zudem an längst vergangene Tage denken.

"Ich weiß noch, als sie in dem Alter war, wo sie noch an den Weihnachtsmann geglaubt hat. Wie aufgeregt sie vor und an Weihnachten war. Unsere Prinzessin, die mit den Lichtern des Tannenbaums um die Wette strahlte", erinnerte sich die Ex-Kölnerin zurück.