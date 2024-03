Tanja Szewczenko vom Luxusleben beseelt, plötzlich prügeln ihre Jungs aufeinander ein

Tanja Szewczenko könnte es in Dubai kaum besser gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

Um dem sonnigen Wüsten-Alltag zu entfliehen und fernab von Staub und Wolkenkratzern auf andere Gedanken zu kommen, packte die 46-Jährige am Wochenende ihr Hab und Gut und machte sich in einem der tollsten Luxushotels innerhalb Dubais breit.

"Warum übernachtet ihr in Dubai im Hotel, wenn ihr eh in Dubai wohnt?", wollte deshalb eine Userin wissen. Antwort? Fehlanzeige.

So richtig ungemütlich wurde es für die ehemalige "Alles was zählt"-Darstellerin aber erst, als Sohn Luis zum Rundumschlag ausholte und Brüderchen Leo ein saftiges blaues Auge verpasste.

In bester "Momfluencer"-Manier wollte die Düsseldorferin in ihrer Story schließlich wissen, wie es zu dem Veilchen am rechten Auge ihres Schützlings kommen konnte.

Statt seiner Mama - die ihm mit dem Handy aus unmittelbarer Nähe beinahe das zweite blaue Auge verpasst hätte - aber genau zu beschreiben, wie es dazu kam, setzte der Zweijährige zum Gegenstoß an und briet seinem Bruder mächtig eins über.