Tanja Szewczenko: Zwilling beißt seinem Bruder "ein Stück aus dem Arm raus"

Tanja Szewczenkos (45) Zwillinge sind in Streit geraten. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Szewczenko

Auf der Social-Media-Plattform teilt die Schauspielerin und Ex-Eiskunstläuferin bekanntlich regelmäßig Szenen aus ihrem Alltag als Dreifach-Mama - auch solche, die andere Mütter wohl lieber privat halten würden.

So startete der Tag für die Szewczenkos eigentlich sehr harmonisch und Tanja konnte ihren rund 292.000 Followern noch freudige Nachrichten verkünden: Die zwölfjährige Jona hat die Aufnahmeprüfung an einer deutschen Schule in Dubai bestanden! Ein wichtiger Erfolg, immerhin will die fünfköpfige Familie schon bald in die Wüsten-Metropole auswandern.

Und auch bei den Zwillingen Leo und Luis schien so weit alles rundzulaufen. Tanja konnte die beiden Zweijährigen sogar dazu bewegen, ihr beim Haushalt zu helfen.

Dabei ahnte sie noch nicht, welches Drama sich nur Momente später abspielen würde...