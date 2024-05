Heftige Suff-Vorwürfe gegen Travis Kelce! Schadet er Freundin Taylor Swift?

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind seit vergangenem Jahr ein Paar. © Charlie Riedel/AP/dpa

Sie gelten seit Monaten als absolutes Vorzeige-Traumpaar: Wenn der NFL-Star mit seinem Team der "Kansas City Chiefs" auf dem Platz steht, ist seine Liebste nicht weit und feuert ihn von der Tribüne aus an.

Dabei fällt jedoch auf: Immer häufiger hat die Sängerin in letzter Zeit einen Drink in der Hand - und das, obwohl sie dem Alkohol eigentlich erst vor Kurzem gänzlich abgeschworen hatte, um für ihre große Eras-Welttournee fit zu sein.

Ist an Taylors neuem Lebensstil also möglicherweise ihr Partner schuld? Das zumindest vermutet US-Musikerin und Schauspielerin Jana Kramer (40), die jetzt schwere Vorwürfe gegen den Sportler erhob.



Der 34-Jährige sei quasi dauerbetrunken, behauptete die "One Tree Hill"-Darstellerin laut Page Six in ihrem Podcast "Whine Down" und erklärte: "Jedes Mal, wenn ich ein Video von ihm gesehen habe, war er besoffen."

Doch damit nicht genug: Travis' ständiger Alkoholkonsum wirke sich offenbar auch auf seine Freundin aus, kritisierte die 40-Jährige: "Ich sehe, dass auch sie jetzt mehr trinkt."