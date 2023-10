Wilde Gerüchte um Taylor Swift: Fußballklub reagiert mit versteckten Botschaften!

"So sehr es uns auch leidtut, die 'Swifties' in unserer Fangemeinde zu enttäuschen, müssen wir diese Geschichte leider abschütteln", hieß es darin.

Dabei bewies das Brüder-Gespann nicht nur Witz, sondern auch fundiertes Wissen über die Diskografie der US-amerikanischen Sängerin. In dem kurzen Text versteckten sich nämlich gleich mehrere Anspielungen auf Lieder der Singer-Songwriterin. Unter anderem haben es "Shake It Off", "Bad Blood", "Wildest Dreams" und "Blank Space" in die Mitteilung geschafft.

In riesigen Lettern prangte die Schlagzeile von der freitäglichen Printausgabe der britischen Zeitung Weekend Sport: "Taylor Swift will Notts County kaufen!"

Werden erstmal keine Konkurrenten: Taylor Swift (33, unten, 2.v.l.) und Wrexhams Co-Besitzer Ryan Reynolds (46, unten, 4.v.l.) bei einem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs. © ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Es existiert bestimmt kein böses Blut zwischen uns und Taylor, aber in so einer aufregenden Zeit für den Verein hat sie sicher nicht in ihren kühnsten Träumen geglaubt, dass wir die Kontrolle abgeben würden", führten die Geschäftsleute wortgewandt weiter aus.

Zum Abschluss kündigten sie an: "Als Dankeschön für ihr Interesse haben wir in der morgigen Spieltags-Playlist einen freien Platz für einen Titel aus ihrem kürzlich wiederveröffentlichten Album 1989 geschaffen."

Es wird also vorerst keinen Einstieg der Pop-Ikone in die Fußballlandschaft geben, während sie beim American Football inzwischen regelmäßig zugegen ist.

Swift soll nämlich mit NFL-Star Travis Kelce (34) von den Kansas City Chiefs angebandelt haben. Auch wenn es noch keine offizielle Beziehungs-Bestätigung des Traumpaares in spe gibt, besucht die 33-Jährige fleißig die Spiele des Tight Ends.

Dabei jubelte sie zuletzt auch an der Seite des kanadischen Schauspielers Ryan Reynolds (46) und seiner Gattin Blake Lively (36).

Dem "Deadpool"-Darsteller gehört ausgerechnet der AFC Wrexham, mit dem sich Notts County in der vergangenen Saison ein heißes Aufstiegsrennen geliefert hat. Am Ende gingen beiden Vereine in die League Two hoch und kehrten so in den Profifußball zurück, am morgigen Samstag (16 Uhr) kommt es sogar erneut zum direkten Duell.