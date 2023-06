"Temptation Island"-Nora packt über Verführer Mika aus: "Hat seine Zunge in meinen Hals gesteckt"

Nora Lob (34) war in der aktuellen Staffel von "Temptation Island"-Verführerin und hat die vergebenen Männer um den Finger gewickelt. © Screenshot/Instagram/supergirl_nora

Bereits in der vergangenen Woche erzählte "Temptation Island"-Kandidatin Loreen Schenke (22), dass Verführer Mika direkt nach Verlassen der Villa mit einer Verführerin Sex am Flughafen hatte. Dabei soll es nicht geblieben sein.



"Mika war ganz schlimm. Wir kommen am Flughafen an, hat er schon eine gebumst", erzählt Nora im TAG24-Interview. Das habe die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu dem Zeitpunkt aber noch nicht mitbekommen.

"Ich komme mit meinen Koffern und sehe zum ersten Mal Mikael. Er kommt zu mir und sagt: 'Du bist so heiß, ich will Dich unbedingt kennenlernen', nimmt meinen Koffer und checkt mit mir ein und umarmt mich."

Beide haben miteinander geflirtet, denn unattraktiv fand Nora den Hottie nicht. Aber der Leipzigerin war es dann doch zu viel. Sie roch schon, dass er Bier getrunken hatte. "Und dann hat er mich genommen und einfach seine Zunge in meinen Hals gesteckt."

Nach zwei Wochen Party war Nora die Situation am Flughafen zu viel. Zudem wusste sie nicht was Mika in der anderen Villa alles getrieben hatte.

"Also ich hatte jetzt zwei Wochen nichts, also eigentlich bin ich schon hart notgeil, aber jetzt so am Flughafen muss das nicht sein", sagt die 34-Jährige mit einem Augenzwinkern und lacht.