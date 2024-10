Zusammenbruch nach "Sommerhaus der Stars": "Hab ich noch nie gefühlt"

Hamburg - Das Ex- GNTM -Model Tessa Bergmeier (34) hat nach der Veröffentlichung der vierten " Sommerhaus der Stars "-Folge nach eigenen Angaben eine Panikattacke erlitten.

Tessa Bergmeier (34) äußerte sich in einem Instagram-Statement zur vierten "Sommerhaus der Stars"-Folge. © RTL, Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier (Bildmontage)

"So eine Angst, wie die da im Sommerhaus und gestern vor meinem TV, sowas habe ich noch nie gefühlt", berichtete sie ihren Fans am Mittwochmorgen in einem ausführlichen Statement.

Bislang habe sie zwar auch die Veröffentlichung aller anderen "Sommerhaus der Stars"-Folgen mit extremer Angst verfolgt. Doch am Dienstagabend sei es noch einmal schlimmer gewesen, wie sie ihren Followern in einer Story schriftlich schilderte.

Als sie sich die gestrige Nominierung angeschaut habe, hätte sie zuerst Migräne und dann Herzrasen bekommen. Dann habe sie das Gefühl gehabt, als sei "eine Bombe explodiert" und habe dazu eine "komplette Enttäuschung von der Menschheit und dem, was man mir angetan hat" erlebt. "Ich bin zutiefst traumatisiert und die Show hat das einfach so krass getriggert", ist sich die zweifache Mutter sicher.

Nach ihrem Streit mit Sarah-Kern-Ex und Jäger Tobias Pankow (38), gerät Tessa in Folge 4 vor allem mit Alessia Herren (22) zusammen. Bei der Nominierung wählt Alessia scharfe Worte, während sie die Nominierungskarte aus ihrer Hosentasche zieht: "Ich habe hier irgendwas im Ar*** drin stecken. Ach, die Sch***e vom Sommerhaus", ätzt sie gegen Tessa.

"Ich kann das nicht ertragen", flüstert diese ihrem Freund Jakob schon während der Nominierung zu, auch angesichts der wirren Streitigkeiten anderer Paare.