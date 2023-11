Tessa Bergmeier über schlimmes Erlebnis auf Micaela Schäfers Geburtstagsparty: "Ich könnte nur noch weinen!"

Nachdem sie den Käse in ihrem Essen bemerkt hatte, habe sie den Teller mit der Bitte nach einem veganen Gericht zurückgehen lassen. Woraufhin kurze Zeit später ein wütender Mann an ihren Tisch gekommen sein soll. "Er wirkte völlig aufgebracht [...] und fing an zu diskutieren. Er war sich sehr sicher, dass Parmesan vegan sei", erzählte Tessa weiter.

Doch dann habe sie in ihrem angeblich veganen Essen Parmesan geschmeckt. "Grana Padano ist nicht einmal vegetarisch, da ist LAB [ Anm. d. Red.: G emisch aus verschiedenen Enzymen, das in der Magenschleimhaut junger Wiederkäuer vorkommt] drin", erklärte Tessa ihren Followern.

Bei Tessa geht der vegane Lebensstil bis unter die Haut. © Screenshot Instagram/tessa.bergmeier

Selbst als sie später draußen eine Zigarette rauchen wollte, habe der Mann sie nicht in Ruhe gelassen.

"Er schrie mich erneut an, dass ich doch nur Presse wolle. Ab dem Moment drehte ich mich um und lief davon. So sollte kein Mensch zu keinem Zeitpunkt behandelt werden", betonte Tessa.

Auch zwei Tage später hat die 34-Jährige noch mit dem Ereignis zu kämpfen. Am Freitag postete Tessa ein Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem sie weint und schrieb dazu: "So geht es mir seitdem: Ich könnte nur noch weinen. Dass ich in der Situation nicht direkt flüchten konnte war das Schlimmste für mich."

Niemand habe sich bei ihr erkundigt oder entschuldigt. Auch dass Yvonne Woelke als Augenzeugin in ihrer Instagram-Story von Freitag von einer "Party ohne Dramen" erzählte, wird wohl ein Stich ins Herz der zweifachen Mutter sein.