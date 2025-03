"The Voice Kids"-Star Ellice erlebt viele Karriere-Rückschläge: Dann hat ihre Mama eine Idee

Fürstenwalde/Berlin - Auch für "The Voice Kids"-Star Ellice (17) war der Karriereweg zu Anfang steinig. Doch irgendwann hatte ihre Mutter die entscheidende Idee.

Doch vor der bunten Welt des Showbiz war das beschauliche Fürstenwalde in Brandenburg ihr Zuhause, erzählte Ellice im Podcast. Nach dem Rapper Finch (34) ist sie der zweite Gast aus der 32.000-Einwohner-Stadt bei "OKF".

Und tatsächlich schaffte es Ellice 2023 im Alter von 15 Jahren nach mehreren Casting-Runden in die Show und ins Team von Wincent Weiss (32). Das "The Voice Kids"-Finale gewann sie zwar nicht, doch sie konnte trotzdem im Anschluss einen Plattenvertrag ergattern.

Also steckten Ellice und ihre Mama ihre Köpfe zusammen: Ein Plan B musste her. "Dann habe ich meine Haare pink gefärbt und habe viele 'goofy' Sachen erzählt", berichtete die Abiturientin.

Mit an Bord war von Anfang an die Mutter der Sängerin, die ihrer Tochter aber zunächst einmal klarmachte, dass zum Erfolg fleißiges Üben gehört. Trotzdem habe sie für ihre ersten Bewerbungen nur Absagen kassiert, erinnerte sich Ellice.

Schon im zarten Alter von sieben Jahren habe sie von der Teilnahme an der Sat.1-Castingshow geträumt, verriet Ellice in dem Podcast "OKF - Ortskontrollfahrt" von Radio Fritz.

Die Sängerin tourt in diesem Jahr durch deutsche Großstädte. © Screenshot/Instagram/elliccce

Hier machte sie ihre ersten musikalischen Gehversuche, auch wenn diese manchmal in die Hose gingen. So etwa ihr erster Auftritt mit dem Grundschulchor, als sie gerade einmal acht war. Nach dem missglückten Solo "habe ich die ganze Stunde, die der Auftritt noch ging, auf der Bühne geweint", so Ellice.

Trotzdem standen bei der Sängerin schon in jungen Jahren die Zeichen voll auf Musik. Sie produzierte Radioshows im eigenen Kinderzimmer, schrieb erste eigene Songs, sang lautstark vor sich hin, wenn sie die Mutter beim Einkaufen begleitete.

"Eigentlich habe ich Einkaufen immer gehasst, aber dann habe ich mal gehört: 'Der und der wurde in einem Einkaufszentrum entdeckt'", verriet Ellice lachend.

Ihre Eltern hätten sie dabei zu jedem Zeitpunkt unterstützt. Der Papa richtete ein kleines Tonstudio für seine Tochter ein, drehte ihre frühen Musikvideos. Und die Mama?

"Meine Mom ist Momager", so Ellice. Ihre Mutter kümmere sich inzwischen in Vollzeit um alles, was mit der Karriere ihrer Tochter zu tun hat.