The Weeknd verabschiedet sich von seinem Künstlernamen auf Social Media: Das steckt dahinter

"Ich werde immer noch Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd", so der Popstar. Doch seinen Künstlernamen wolle er irgendwann endgültig loswerden.

In dem Interview verriet er auch, dass er sich derzeit auf einem "kathartischen Weg" befinde. Das bedeutet, dass sich der Sänger von inneren Konflikten und negativen Emotionen befreien beziehungsweise "reinigen" will.

Auf Instagram und Twitter nennt sich der 33-Jährige nicht mehr "The Weeknd", sondern Abel Tesfaye. Das ist sein bürgerlicher Name. Allerdings änderte der gebürtige Kanadier erst mal nur seinen Profilnamen, unter dem Nutzernamen "The Weeknd" wird er weiterhin auf beiden Plattformen zu finden sein.

Die Idee zu "The Weeknd" kam der Kanadier im jugendlichen Alter von 17 Jahren, als er die Schule abbrach. "An einem Wochenende weggelaufen und nie wieder nach Hause gekommen", erklärte er den Namen. Da es in Kanada aber bereits eine Band namens "The Weekend" gab, ließ er einfach das "e" weg.

Neben seiner Musikkarriere baut sich Abel Tesfaye gerade ein zweites Standbein auf: Am 5. Juni startet die Serie "The Idol" bei HBO (in Deutschland bei Sky), in der er neben Johnny Depps Tochter Lily-Rose Depp (23) sein schauspielerisches Talent beweist.

Bei der Ankündigung nannte der amerikanische Fernsehprogrammanbieter den Sänger Abel "The Weeknd" Tesfaye.