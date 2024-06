Theresia Fischer flirtet am Grill: "Heiße Gefühle und fleischliche Genüsse"

Stefan Kleiser und Theresia Fischer (32) feierten im Garten ihr ganz privates Grillfest. © Screenshot Instagram/theresiafischer

Der Mann an der Seite der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin kümmert sich liebevoll um seine "kranke" Herzensdame und serviert ihr Gegrilltes im Garten.

Oberkörperfrei feuert der Zahnarzt den Grill an und legt mehrere Fleischspieße auf den Rost.

Auf Nachfrage seiner Liebsten, was er denn da genau mache, antwortete Stefan überspitzt mit: "Ich mache mir heiße Gefühle."

Und damit wird die Instagram-Story der 32-Jährigen plötzlich zum Ort für Dirty Talk. "Heiße Gefühle - wieso? Weil ich gerade nichts tauge oder was?", will Theresia mit anreizender Stimme wissen. "Heiße Gefühle und fleischige Genüsse", kontert der Doc schließlich, bevor er sich erst mal ein Glas "Rebensaft" genehmigen will.

Nach weiteren Gesprächen über die Schaschlik-Spieße, die die große Blondine selbst zusammengesteckt habe, und "saftiges" Brot bedankt sich die derzeit Invalide schließlich liebevoll mit einem dicken Schmatzer bei ihrem Stefan, der sie nicht nur am Herd tatkräftig unterstützt.