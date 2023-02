Theresia Fischer gesteht: Ihr Partner braucht ein dickes Fell

Hamburg - Es war eine kleine Überraschung! Pünktlich am Valentinstag hat Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (30) ihren neuen Freund vorgestellt.

Theresia Fischer (30) stellte auf Instagram ihren neuen Partner vor. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Fünf Monate nach der Trennung von ihrem Ehemann Thomas Behrend (58) postete die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von sich und ihrer neuen Liebe. Dazu schrieb sie: "Was lange braucht, ist nun endlich vereint."

Aha, was hat diese Aussage denn zu bedeuten? "Er kennt mich schon so lange, seit meiner Ausgangsgröße", erklärte Theresia nun in einem RTL-Interview und sagte lachend: "Ich habe mich verjüngt mit meinen Männern."



Während ihr Ex Thomas in diesem Jahr 59 Jahre alt wird, ist ihr neuer Partner drei Jahre jünger. Ganz viel mehr wollte sie allerdings nicht über ihren neuen Mann verraten. Nur so viel: "Er ist Arzt, und wir wohnen zusammen." Das ging ja flott.

Für Reality-Star Sam Dylan (32), der bestens mit Theresia befreundet ist, war aber klar: "Du bleibst deinem Beuteschema treu." Auf den Kommentar angesprochen, erklärte das Model: "Ich kann und möchte partout keine Beziehung mit einem Jüngeren führen."

Bereits ihr erster Freund, den sie mit 14 Jahren hatte, sei deutlich älter gewesen. "Ich möchte jemanden haben, der weiß, was er möchte und voll im Leben steht. Der auch einen großen Erfahrungsschatz mit sich bringt. Intelligenz ist mir wichtig an einem Mann."