Theresia Fischer sorgt mit Geburtstagsfoto für Verwirrung: "Dachte, du wärst viel älter"

Hamburg - Happy Birthday, Theresia Fischer ! Das Ex- GNTM -Model feierte am Freitag ihren Geburtstag und sorgte damit auch für viele Fragezeichen bei ihren Fans.

Aber wie alt ist Theresia denn nun wirklich? Um das zu erfahren, reicht schon allein der Blick in die Instagram-Biografie der Wahlhamburgerin...

In der Kommentarspalte zu dem Geburtstagsfoto ist die Verwirrung ihrer Fans deutlich zu spüren: "Du bist 21?", "Ich dachte du wärst viel älter - aber alles Gute", "Man ist so jung, wie man sich fühlt", ist dort zu lesen,

"Endlich 21! Endlich volljährig weltweit.. wurde aber auch Zeit!", kommentierte Theresia ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie sich mit Luftballons in ihrer Hand auf einem Tisch rekelt.

Ihren 31. Geburtstag feierte Theresia an der Seite von ihrem neuen Freund Stefan (55). © Screenshot Instagram/theresiafischer (Bildmontage)

Denn dort verrät Theresia Fischer über sich: "Cringe since 1992", also: "Peinlich seit 1992". Demnach hat sich Theresia für ihren Ehrentag also einfach mal zehn Jahre jünger gemacht. Schließlich feierte die Ex-GNTM-Kandidatin im vergangenen Jahr noch ihren runden 30. Geburtstag - damals allerdings noch gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Behrendt (58).

Inzwischen gibt einen neuen Mann an Theresias Seite: Ihn stellte sie ihrer Community erst vor wenigen Wochen und passend zum Valentinstag vor. "Was lange braucht, ist nun endlich vereint", schrieb sie zu einem Kussfoto mit ihrem Liebsten.

Dabei stellte Theresia auch ganz nebenbei noch klar: "Ich kann und möchte partout keine Beziehung mit einem Jüngeren führen."

So kann sich Theresia dann neben ihrem Partner in jedem Fall weiter jung fühlen - ob nun mit 21 oder mit 31.