Theresia Fischer über neuen Freund: "Vorher hat es nie ein Mann geschafft, mich ..."

Hamburg - Theresia Fischer (" Germany's Next Topmodel ") ist nach ihrer Trennung von Thomas Behrend (59) seit einiger Zeit wieder vergeben. Zum Jahrestag durfte eine Liebeserklärung an ihren 56-jährigen Stefan auf Instagram nicht fehlen.

Seit einem Jahr gehen Stefan (56) und Theresia (31) gemeinsam durchs Leben. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

"Ein Jahr du & ich", schrieb Theresia jetzt in einem Post auf Instagram. Hoppla! Da geht die Beziehung wohl doch schon etwas länger als gedacht?

Denn erst zum Valentinstag dieses Jahres machte die 31-Jährige ihre Liebe zu Stefan öffentlich. Schluss mit Ex-Mann Thomas war "offiziell" Anfang September 2022 ...

"Obwohl wir uns schon sooooo lange kennen, hat es vorher nie ein Mann geschafft, mich so leichtfüßig beschwingend, wie liebevoll emphatisch, auf den rechten Weg zu bringen", erklärte sie in ihrer Liebeserklärung an den 56-Jährigen weiter.

"Ängste zu lösen, mich von alten Dogmen zu befreien … um mich in meine individuelle Freiheit zu führen." Etliche Sternchen- und Regenbogenemojis durften in ihrem Post natürlich auch nicht fehlen. Theresia mag es offenkundig bunt.

Das Beste an ihrer Beziehung: "Wir nehmen uns beide so wie wir sind, mit all' unseren Ecken und Kanten ... Und glaubt mir, davon haben wir zwei mehr als genug."