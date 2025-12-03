"Bergdoktor"-Star Hans Sigl wehrt sich gegen Kritik an Umgang mit Thomas Gottschalk

Kitzbühel/München - Das lässt Hans Sigl (56) nicht auf sich sitzen! Nach seinem Auftritt mit Thomas Gottschalk (75) bei der Romy-Verleihung in Kitzbühel wurde der " Bergdoktor "-Star unter anderem von der "Bild"-Zeitung für seinen Umgang mit der TV-Legende kritisiert. Sigl stellt klar: Die Vorwürfe sind "frei erfunden".

Hans Sigl (56) hat auf die Kritik an seinem Auftritt mit Gottschalk reagiert. © Hendrik Schmidt/dpa

Gottschalk wurde bei der Preisverleihung mit dem Diamant-Romy für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bei seiner anschließenden Dankesrede machte er einen verwirrten Eindruck. Moderator Hans Sigl betrat daraufhin die Bühne und übernahm.

Nach dem Auftritt wurde öffentlich, dass Gottschalk schwer an Krebs erkrankt ist. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen: Ich habe Krebs", verriet der 75-Jährige im Gespräch mit "Bild"-Unterhaltungschefin Tanja May.

May stellte den Vorfall bei der Romy-Verleihung in einem Video folgendermaßen dar: "Und dann ein Hans Sigl, der – ich muss es jetzt einfach mal sagen – auf die Bühne geht, ihm das Mikrofon aus der Hand reißt und sagt: 'Thomas, man muss wissen im Leben, wann Schluss ist.'"

Die Journalistin fügte aber hinzu, dass Sigl zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der Erkrankung Gottschalks gewusst habe.