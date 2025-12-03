Letzte Runde für Gottschalk: So plant RTL seine Abschiedsshow

Köln - Am 6. Dezember ist es endgültig: TV-Legende Thomas Gottschalk (75) verabschiedet sich von der großen Fernsehbühne. Wie sein Abgang genau aussehen wird, dazu verriet RTL bereits erste Details.

Das Kult-Trio von "Denn sie wissen nicht was passiert" wird am 6. Dezember das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. © Henning Kaiser/dpa

Es ist Gottschalks letzter großer Abend bei "Denn sie wissen nicht was passiert". Dort will er sich trotz seiner Krebsdiagnose von seinem Publikum gebührend verabschieden.

Statt einer Trauerfeier für den berühmten Moderator soll es allerdings eine fette Feier werden, wie Programmchefin Inga Leschek ausplaudert.

"Es wird eine großartige Party für ihn … er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert", erklärt sie. Anders als sonst wird die Sendung am Nikolaus nicht live laufen, sondern zeitversetzt ausgestrahlt.

Und Gottschalk muss diesmal nicht durchs Programm powern oder spontan Quiz-Irrsinn lösen.

Stattdessen darf er einfach genießen. Er freue sich "schon sehr lange" auf diesen Abend. Das sei für ihn kein Pflichttermin, sondern wirklich etwas, das er unbedingt noch machen möchte.