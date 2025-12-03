Letzte Runde für Gottschalk: So plant RTL seine Abschiedsshow
Köln - Am 6. Dezember ist es endgültig: TV-Legende Thomas Gottschalk (75) verabschiedet sich von der großen Fernsehbühne. Wie sein Abgang genau aussehen wird, dazu verriet RTL bereits erste Details.
Es ist Gottschalks letzter großer Abend bei "Denn sie wissen nicht was passiert". Dort will er sich trotz seiner Krebsdiagnose von seinem Publikum gebührend verabschieden.
Statt einer Trauerfeier für den berühmten Moderator soll es allerdings eine fette Feier werden, wie Programmchefin Inga Leschek ausplaudert.
"Es wird eine großartige Party für ihn … er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert", erklärt sie. Anders als sonst wird die Sendung am Nikolaus nicht live laufen, sondern zeitversetzt ausgestrahlt.
Und Gottschalk muss diesmal nicht durchs Programm powern oder spontan Quiz-Irrsinn lösen.
Stattdessen darf er einfach genießen. Er freue sich "schon sehr lange" auf diesen Abend. Das sei für ihn kein Pflichttermin, sondern wirklich etwas, das er unbedingt noch machen möchte.
Barbara Schöneberger und Günther Jauch an der Seite von Thomas Gottschalk
Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) sind natürlich auch mit dabei und stehen Gottschalk bei seiner letzten großen RTL-Show zur Seite. Beide sollen dafür sorgen, dass der Abschiedsabend nicht nur emotional, sondern auch richtig unterhaltsam wird.
Genauso soll für die Zuschauer an dem Abend ersichtlich werden, wie es mit der Show weitergeht. Gerüchten zufolge sollen auch Schöneberger und Jauch das Spielfeld räumen. Welche Promi-Besetzung ab dann den Quiz-Spaß übernimmt, bleibt spannend.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa