Letzte Runde für Gottschalk: So plant RTL seine Abschiedsshow

Am 6. Dezember ist es endgültig: Thomas Gottschalk verabschiedet sich von der großen TV-Bühne. Zu seinem Abgang verriet RTL bereits erste Details.

Von Alina Eultgem

Köln - Am 6. Dezember ist es endgültig: TV-Legende Thomas Gottschalk (75) verabschiedet sich von der großen Fernsehbühne. Wie sein Abgang genau aussehen wird, dazu verriet RTL bereits erste Details.

Das Kult-Trio von "Denn sie wissen nicht was passiert" wird am 6. Dezember das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen.
Das Kult-Trio von "Denn sie wissen nicht was passiert" wird am 6. Dezember das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen.  © Henning Kaiser/dpa

Es ist Gottschalks letzter großer Abend bei "Denn sie wissen nicht was passiert". Dort will er sich trotz seiner Krebsdiagnose von seinem Publikum gebührend verabschieden.

Statt einer Trauerfeier für den berühmten Moderator soll es allerdings eine fette Feier werden, wie Programmchefin Inga Leschek ausplaudert.

"Es wird eine großartige Party für ihn … er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert", erklärt sie. Anders als sonst wird die Sendung am Nikolaus nicht live laufen, sondern zeitversetzt ausgestrahlt.

Komplizierte OP! Gottschalk teilt bittere Diagnose: "Ich habe Krebs"
Thomas Gottschalk Komplizierte OP! Gottschalk teilt bittere Diagnose: "Ich habe Krebs"

Und Gottschalk muss diesmal nicht durchs Programm powern oder spontan Quiz-Irrsinn lösen.

Stattdessen darf er einfach genießen. Er freue sich "schon sehr lange" auf diesen Abend. Das sei für ihn kein Pflichttermin, sondern wirklich etwas, das er unbedingt noch machen möchte.

Thomas Gottschalk (75) wurde in den 80ern zum Gesicht der Show "Wetten, dass ..?" und gilt als echte TV-Legende. (Archivbild)
Thomas Gottschalk (75) wurde in den 80ern zum Gesicht der Show "Wetten, dass ..?" und gilt als echte TV-Legende. (Archivbild)  © Jörg Schmitt/dpa

Barbara Schöneberger und Günther Jauch an der Seite von Thomas Gottschalk

Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) sind natürlich auch mit dabei und stehen Gottschalk bei seiner letzten großen RTL-Show zur Seite. Beide sollen dafür sorgen, dass der Abschiedsabend nicht nur emotional, sondern auch richtig unterhaltsam wird.

Genauso soll für die Zuschauer an dem Abend ersichtlich werden, wie es mit der Show weitergeht. Gerüchten zufolge sollen auch Schöneberger und Jauch das Spielfeld räumen. Welche Promi-Besetzung ab dann den Quiz-Spaß übernimmt, bleibt spannend.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema Thomas Gottschalk: