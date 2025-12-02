Hat Karina Gottschalks Leben gerettet? Er wurde "stiller und blasser" – dann drängte sie ihn zum Arzt

München - "Typisch Mann, er wollte natürlich nicht zum Arzt gehen." Nach fast acht Jahren Beziehung und gut einem Jahr Ehe kennt Karina Mroß (63) ihren Ehemann, den Show-Giganten Thomas Gottschalk (75). Sie war es, die bemerkte: Irgendetwas stimmt nicht.

Show-Gigant Thomas Gottschalk (75) durchlebt seit Monaten einen körperlich und geistig anstrengenden Kampf gegen die Folgen einer schweren Krebserkrankung. © Armin Weigel/dpa

Das erzählte sie gegenüber der "Bild". Und weil er selbst nicht in die Gänge kam, übernahm sie das Zepter.

Denn ihr Mann wurde "zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette". Also musste sie handeln.

Und dann ging es auch sehr schnell: Termin im Klinikum Rechts der Isar, Untersuchungen, sofortige Operation.

Innerhalb von vier Tagen lag Deutschlands Showmaster-Ikone zweimal unterm Messer, musste insgesamt 13 Stunden operiert werden. Vier Monate ist das nun her.

"Ich habe Thomas direkt zu Prof. Gschwend in die Praxis geschoben. Und er ist auch brav mitgegangen", erinnert sich die 63-Jährige mit dem Scharfsinn für die Details. Zum Glück blieb sie eisern.

Denn wie sie sagt, war es ein großes Glück, dass diese sehr aggressive Art von Krebs noch früh genug erkannt wurde. Gegenüber der "AZ" berichtete der TUM-Urologe Jürgen Gschwend: "Wir nehmen an, dass die Heilung erreicht wurde."