Hat Karina Gottschalks Leben gerettet? Er wurde "stiller und blasser" – dann drängte sie ihn zum Arzt
München - "Typisch Mann, er wollte natürlich nicht zum Arzt gehen." Nach fast acht Jahren Beziehung und gut einem Jahr Ehe kennt Karina Mroß (63) ihren Ehemann, den Show-Giganten Thomas Gottschalk (75). Sie war es, die bemerkte: Irgendetwas stimmt nicht.
Das erzählte sie gegenüber der "Bild". Und weil er selbst nicht in die Gänge kam, übernahm sie das Zepter.
Denn ihr Mann wurde "zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette". Also musste sie handeln.
Und dann ging es auch sehr schnell: Termin im Klinikum Rechts der Isar, Untersuchungen, sofortige Operation.
Innerhalb von vier Tagen lag Deutschlands Showmaster-Ikone zweimal unterm Messer, musste insgesamt 13 Stunden operiert werden. Vier Monate ist das nun her.
"Ich habe Thomas direkt zu Prof. Gschwend in die Praxis geschoben. Und er ist auch brav mitgegangen", erinnert sich die 63-Jährige mit dem Scharfsinn für die Details. Zum Glück blieb sie eisern.
Denn wie sie sagt, war es ein großes Glück, dass diese sehr aggressive Art von Krebs noch früh genug erkannt wurde. Gegenüber der "AZ" berichtete der TUM-Urologe Jürgen Gschwend: "Wir nehmen an, dass die Heilung erreicht wurde."
Bühnenabschied am Samstag mit Jauch und Schöneberger
OP und Strahlentherapie haben den 75-Jährigen körperlich und psychisch enorm belastet. Er nimmt starke Schmerzmittel zu sich. Aber: Er ist noch da. Und das ist alles andere als selbstverständlich.
"Mein Gott, ich weiß gar nicht, ob Thomas heute noch am Leben wäre", so Mroß. Sie schenkte ihm vermutlich mit ihrer unnachgiebigen Art etwas, was man nicht kaufen kann: Zeit.
Und die wird er nach seinem großen Abschied von der Bühne am kommenden Samstag bei RTL wohl überwiegend fernab der Kameras und Blitzlichter verbringen.
Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) möchte er – und laut dem Sender war es der ausdrückliche Wunsch Gottschalks – noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend feiern.
Ein letzter Tanz im großen Scheinwerferlicht. Sein privates Kapitel mit dem Krebs allerdings kann er noch nicht ganz abschließen. Im Februar muss er noch einmal ins MRT. Vielleicht ist danach auch das Tumor-Thema abgeschlossen.
Titelfoto: Michele Tantussi/AFP