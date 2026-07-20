"Bin überwältigt": Gottschalk bedankt sich für Anteilnahme

München - TV-Legende Thomas Gottschalk (76) hat sich auf Instagram für die vielen Reaktionen auf seine positiven Nachrichten zu seinem Kampf gegen den Krebs bedankt.

TV-Legende Thomas Gottschalk (76) hatte nach einigen irritierenden Auftritten seine Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht – und viele aufbauende Worte von den Fans bekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin total überwältigt. Mein Update hat innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Menschen erreicht", schrieb der 76-Jährige zu einem Foto, auf dem er die Arme in die Luft streckt und lacht.

Noch viel wichtiger seien ihm aber die unzähligen Nachrichten, Kommentare und guten Wünsche. "Ich habe alles gelesen und möchte euch von Herzen dafür danken", schrieb Gottschalk am Sonntagabend weiter.

"Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt und mich jetzt mit so viel Wärme, Anteilnahme und Zuversicht begleitet."

Gottschalk hatte Ende November bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor auch bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" - und zugleich von der TV-Bühne.