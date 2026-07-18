Thomas Gottschalk meldet sich mit Paukenschlag: "Bin momentan krebsfrei"

München - Thomas Gottschalk (76) meldet sich in einem Interview mit der Bild am Samstagabend mit einer echten Hammer-Nachricht: "Ich bin momentan krebsfrei."

Thomas Gottschalk (76) überrascht mit dieser tollen Nachricht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das hätten viele nicht für möglich gehalten. Doch der 76-Jährige entpuppt sich als wahrer Kämpfer!

Im Frühjahr 2025 war bei ihm ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine seltene, aggressive Krebsform, die Blut- oder Lymphgefäße befällt und nur schwer behandelbar ist.

Davon hat ihn laut Bild Professor Gschwend im TUM Klinikum Rechts der Isar befreit - unter anderem mit zwei Operationen und etlichen Bestrahlungen.

"Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann", so der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator. Bei der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) handelt es sich um ein Diagnoseverfahren, um den Stoffwechsel von Tumoren im Körper sichtbar zu machen

Ganz vorbei ist sein Kampf gegen den Krebs damit aber nicht.