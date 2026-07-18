Thomas Gottschalk meldet sich mit Paukenschlag: "Bin momentan krebsfrei"
München - Thomas Gottschalk (76) meldet sich in einem Interview mit der Bild am Samstagabend mit einer echten Hammer-Nachricht: "Ich bin momentan krebsfrei."
Das hätten viele nicht für möglich gehalten. Doch der 76-Jährige entpuppt sich als wahrer Kämpfer!
Im Frühjahr 2025 war bei ihm ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine seltene, aggressive Krebsform, die Blut- oder Lymphgefäße befällt und nur schwer behandelbar ist.
Davon hat ihn laut Bild Professor Gschwend im TUM Klinikum Rechts der Isar befreit - unter anderem mit zwei Operationen und etlichen Bestrahlungen.
"Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann", so der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator. Bei der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) handelt es sich um ein Diagnoseverfahren, um den Stoffwechsel von Tumoren im Körper sichtbar zu machen
Ganz vorbei ist sein Kampf gegen den Krebs damit aber nicht.
Positiver Blick in die Zukunft
Alle drei Monate müsse Gottschalk zur Kontrolle, nehme derzeit aber keine Medikamente mehr. Zudem nehme er an einer Forschungsgruppe der Kinderklinik Greifswald teil.
"Die Gruppe wird von Professor Lode geleitet. Ich bekomme eine Impfung gegen den Krebs. Achtmal habe ich diese Spritze bereits bekommen. Zwölf sind es insgesamt", so die TV-Legende.
Nach 33 Bestrahlungen liegt die eigentliche Behandlung allerdings hinter ihm. Für seine Ärzte ist Gottschalks positive Entwicklung offenbar ein Rätsel.
"Thomas' Ärzte sagen heute, es ist ohnehin ein Wunder, wie er sich entwickelt hat. Sie wagen gar keine Prognose mehr. Nach der ersten Diagnose war das noch anders. Da haben sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs selbst nach den OPs wiederkommt, ist relativ groß. Aber jetzt, nach dem zweiten PET, sagt der Professor gar nichts mehr", so Karina gegenüber der "Bild". "Ich bin nicht vorhersehbar", frohlockt Gottschalk unterdessen.
Jetzt will das Paar nur noch positiv nach vorne blicken, Reisen und Freunde treffen. "Wir genießen und tun so, als ob der Krebs nicht wiederkommt. Und fertig", so Karina abschließend.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa