Tommy, Romy, Gürtelrose: Gottschalk irritiert erneut bei Preisverleihung auf Bühne

München/Kitzbühel - Moderator Thomas Gottschalk (75) hat zwei Wochen nach seinem irritierenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung erneut bei einem Fernseh-Auftritt für Verwunderung bei den Zuschauern gesorgt. Dieses Mal in Österreich bei der Romy-Verleihung .

Am Freitagabend ist Kult-Moderator Thomas Gottschalk (75) mit der "diamantenen Romy" geehrt worden. © Barbara Gindl/APA/dpa

"Für all deine vielen Filme, für die Tausenden Stunden, die du gemacht hast als Moderator", wie Regisseur Otto Retzer (80) in seiner Laudatio ankündigte, gab es "die erste 'diamantene Romy'."

Dann kam der Showmaster auf die Bühne. Bereits seine scherzhafte Idee in Richtung Retzer, aus den Romy-Auszeichnungen eine Serie zu machen, ließ ahnen, dass ihn solche Events zunehmend vor Herausforderungen stellen.

"Die vielen Romy für Tommy wär natürlich an und für sich besser, besser, besser, im, im, im, sagen wir mal, als, als Film darzustellen, als, als Serie. Tommys für Romys. Tommys für Romys. Romys für Tommy. Viele Romys für Tommy", kämpfte sich Gottschalk durch seine laut ausgesprochenen Gedankengänge.

Sein Freund und Entertainment-Kollege Retzer stand verständnisvoll lächelnd – aber auch hilflos – neben der Moderatoren-Ikone. Gottschalk merkte vermutlich selbst, wie er gerade verbal stolperte.

"Es reimt sich nicht ganz, leider, muss ich sagen. Ich bin gewohnt, dass sich die Dinge reimen. Aber ich hab mir das nicht so genau überlegt, wie ich mir vieles in meiner ganzen Karriere nicht überlegt habe, was ich gesagt habe."

Im nächsten Satz unterbrach er sich mit Blick auf die für ihn ablaufende Redezeit selbst – und zählte plötzlich den Countdown laut mit runter.