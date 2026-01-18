TikTok-Pfleger Rashid muss Abschied nehmen: "Es kam völlig unerwartet"
Hamburg - TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) ist tief erschüttert: Erst vor wenigen Stunden habe er erfahren, dass seine Patientin Barbara (†82) verstorben ist.
"Ich muss mich echt zusammenreißen. Ich habe gerade die Info bekommen, dass Barbara schlafend im Bett aufgefunden wurde", so der 32-Jährige unter Tränen in einem Video auf Instagram.
Eigentlich war er mit der Seniorin am Sonntag sogar noch verabredet. "Ich bin sprachlos. Ich muss das erstmal selbst verkraften", so der Pfleger mit schluchzender Stimme.
"Es kam völlig unerwartet und hat uns alle tief erschüttert. Noch vor zwei Tagen war ich bei Barbara gewesen und wir hatten wie immer gemeinsam gelacht und schöne Momente miteinander verbracht", erinnert er sich.
"Umso unfassbarer ist es für mich, dies jetzt begreifen zu müssen." Barbara war eine Seniorin, die Rashid mit seinem Pflegedienst "Pflege Smile" betreute. Noch am 5. Januar dokumentierte der 32-Jährige, wie die beiden gemeinsam den 82. Geburtstag der Dame feierten.
TikTok-Pfleger Rashid nimmt Kater von Barbara bei sich auf
Im Gegensatz zu seinem ehemaligen Patienten Heiko oder der bereits verstorbenen Oma Lotti (†93), war Barbara jedoch nie mit ihrem Gesicht in Rashids Videos zu sehen. Lediglich Körper oder Hände wurden von der Seniorin gezeigt.
Und Barbaras Kater Lucky? "Da habe ich gute Nachrichten. Ich konnte die Polizei noch erreichen. Sie wollten den Kater ins Tierheim schicken. Aber die haben ihn jetzt mit ins Kommissariat genommen. Ich kann da jetzt hinfahren und Lucky mit zu mir nach Hause nehmen", stellt Rashid klar.
Schließlich habe er ihr das Versprechen gegeben, falls ihr einmal etwas zustoßen sollte, sich um die Fellnase zu kümmern. "Er soll jetzt erstmal zu mir nach Hause." Wie es in Zukunft mit Lucky weitergeht, sei aber noch offen.
Der Schock sitzt tief. "Liebe Barbara, du wirst für immer in meinem Herzen bleiben. Du warst ein echtes Unikat, intelligent, humorvoll und immer für einen guten Spruch zu haben. Man konnte dich nur lieben", schreibt der TikToker zu dem Video weiter. "Du wirst niemals vergessen werden."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile