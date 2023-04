TikTok-Star stirbt im Alter von nur 30 Jahren: Fans unter Schock, "ich kann es nicht glauben"

Huelva (Spanien) - Die Social-Media-Welt steht still: TikTok-Star Patricia Rite ist im Alter von nur 30 Jahren an ihrer Krebserkrankung verstorben.

In ihren guten Phasen machte Patricia auf Instagram und TikTok Werbung für die portugiesische Marke "Prozis", die im Bereich Sport- und Fitnessnahrung tätig ist.

Die 30-Jährige berichtete in den sozialen Medien vor allem von ihrem Leidensweg. Vor vier Jahren wurde bei ihr Hautkrebs festgestellt.

Ihre engsten Angehörigen bestätigten den Tod der Spanierin auf TikTok . "Patricia hat uns verlassen. Ihre Mutter und ihre Verwandten bitten um Respekt in dieser schweren Zeit", heißt es in dem Statement. Patricia sei bereits am 16. April verstorben.

Schon Anfang April verdeutlichte Patricia mit einem Video auf Social Media, dass es ihr nicht mehr so gut gehe. "Anstrengende Woche, ich sollte am Dienstag behandelt werden, wurde aber schließlich erst am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert und behandelt. Seitdem habe ich mich erbrochen und hatte bis gestern Schmerzen im Körper. Ich konnte mich nicht aus dem Badezimmer bewegen und fühlte mich schrecklich", schrieb sie damals.

Trotzdem stand die 30-Jährige nach jedem Rückschlag wieder auf. "Lasst uns Schritt für Schritt gehen", blieb Patricia positiv. Doch den Kampf verlor sie am Ende. Für Freunde und Fans ein massiver Schock.

Unter dem traurigen Video sprechen sie ihr Mitgefühl aus. "Ich kann es nicht glauben, das Leben ist so unfair, Pati", kommentiert ein Fan. "Eine riesengroße Umarmung an die gesamte Familie. Es tut mir so leid, von ganzem Herzen", trauert ein anderer.