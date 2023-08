Alice Cooper macht Till Lindemann Knallhart-Ansage!

Alice Cooper (75) ist seit 47 Jahren verheiratet. (Archivbild) © Olivier Maire/KEYSTONE/epa/dpa

"Such dir eine, die ein bisschen älter und mit dir auf Augenhöhe ist", sagte Cooper in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY mit Blick auf die schweren Anschuldigungen.

Der 75-Jährige betonte neben diesem Rat aber auch, dass er die Band nach eigener Aussage liebe. Er wehrte sich außerdem dagegen, "dass man nichts behaupten sollte, bevor es erwiesen ist".

Für den US-amerikanischen Musiker sei Lindemann Verhaltens gegenüber weiblichen Fans nicht nachvollziehbar. "Ein unverheirateter Rockstar von 40, 50, 60 Jahren hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, während einer Tournee eine Frau zu finden, auf die er steht. Das ist nicht besonders schwierig", vertrat Cooper seine Ansicht.

Immerhin "sollte ein erwachsener Mensch schon wissen, was okay und was nicht okay ist", bezog der "School's Out"-Interpret in der aktuellen Ausgabe des Männermagazins weiter deutlich Stellung.

Cooper ist seit 47 Jahren mit Sheryl Goddard (67) verheiratet, die er im Interview als "beste Frau der Welt" bezeichnet. Bis auf den Schlagzeuger seien auch alle seine Bandmitglieder verheiratet.