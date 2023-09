Ermittlungen gegen Shelby Lynn! Till Lindemann geht gegen Fan vor

Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) soll selbst gegen Shelby Lynn (24) ausgesagt haben. © Bildmontage: Tobias SCHWARZ / AFP, Screenshot: Instagram/shelbys69666

Lynn hatte nach dem Auftakt von Rammsteins Europe-Stadium-Tour in der litauischen Hauptstadt erstmals über mutmaßlichen Machtmissbrauch, ungewollte sexuelle Handlungen und sogar den Einsatz von K.-o.-Tropfen auf den Aftershow-Partys der Band gesprochen.

In den sozialen Medien zeigte die 24-Jährige Fotos ihrer blauen Flecken, an deren Herkunft sie sich jedoch nicht erinnern könne. Zahlreiche weibliche Fans wandten sich in der Folge ebenfalls an die Öffentlichkeit.

Till Lindemann hatte die Vorwürfe stets bestritten und ging mithilfe einer berühmten Anwaltskanzlei gegen die Anklägerinnen vor. Shelby Lynn erklärte in der Folge, sich nicht mundtot machen zu lassen. Sie ermutigte Rammstein-Fans mit ähnlichen Erfahrungen, sich an sie zu wenden.

Mit dem Vorgehen gegen seine weiblichen und meist jungen Kritikerinnen hat Till Lindemann nun offenbar Erfolg: Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll die Staatsanwaltschaft in Vilnius bereits vor einigen Wochen Ermittlungen gegen Shelby Lynn eingeleitet haben.

Der Verdacht: Verleumdung. Die Ermittler prüfen nun, ob die 24-Jährige im Fall Lindemann eine Falschaussage getätigt haben könnte. Lynn selbst äußerte sich noch nicht öffentlich.