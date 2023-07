Erneut schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann: "Aua, bitte hör auf!"

Die Österreicherin habe sich nach eigener Aussage einfach darauf gefreut, ihre Idole zu treffen, "die ich seit Jahren anhimmle". Am vereinbarten Treffpunkt habe Makeeva dann ein Foto von den weiblichen VIP-Gästen gemacht.

Die mittlerweile geschasste Band-Assistentin habe ihr, wie auch anderen jungen Frauen in Aussicht gestellt, Lindemann und andere Mitglieder der Band persönlich kennenlernen zu dürfen und sich als Vertraute gegeben. Von dieser anscheinend gängigen Praktik berichteten zuvor bereits andere Betroffene.

Hier berichtete eine Frau dem " ORF " von einem Zusammentreffen mit dem 60-Jährigen im Rahmen von Rammsteins Stadium-Tour, ohne das genaue Datum zu nennen. Auch sie sei, ähnlich wie andere weibliche Fans, im Vorfeld bei Social Media in einer Rammstein-Gruppe von Alena Makeeva angesprochen worden.

Die Betroffene habe schließlich eingewilligt mitzugehen, auch weil sie von Makeeva mit weiteren Tickets für die "Row Zero" geködert worden sei. Zudem habe sie geglaubt, dass sie jederzeit "Nein" sagen könne.

Till Lindemanns Anwälte haben eine Unterlassungsverfügung gegen die YouTuberin Kayla Shyx (21) erwirkt. © Screenshot/Instagram/kayla_shyx

Die Fotos lagen dem ORF vor und wurden von Experten als "sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen" eingestuft. "Aua, bitte hör auf!", habe die junge Frau den Musiker angefleht. Irgendwann habe er dann von ihr abgelassen.

"Ich weiß nicht, wie lange es war. Es kann sein, dass es dreißig Sekunden waren, es kann sein, dass es zwei Minuten waren", erklärte die Dame, die anonym bleiben wollte und nach eigener Aussage auf keinen Fall auf Ruhm aus sei.

"Stell Dich nicht so an, das gefällt Dir doch", soll Till Lindemann dann noch zu ihr gesagt haben. Der ORF ließ sich die Angaben von der Frau an Eides statt versichern. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Shelby Lynn brachte Ende Mai erstmals Vorwürfe nach einem mutmaßlichen Vorfall bei einer Aftershowparty in Vilnius gegen Till Lindemann vor. Seit dem 29. Juni läuft vor dem Landgericht Hamburg ein Verfügungsverfahren gegen die Irin.

Ähnlich erging es der YouTuberin Kayla Shyx (21), die ebenfalls schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhob. Nach einem Urteil des Hamburger Landgerichts muss die 21-Jährige jetzt diverse Aussagen aus ihrem Video löschen.