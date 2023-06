Till Lindemann: Buchverlag reagiert nach Porno-Video und zieht Konsequenzen

Kiepenheuer & Witsch trennt sich von Till Lindemann (60). © Axel Heimken/dpa

"Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienene Buch 'In stillen Nächten' eine Rolle spielt", hieß es in einer Mitteilung vom Freitag.

Das Traditionshaus bewerte "dies als groben Vertrauensbruch und als rücksichtslosen Akt gegenüber den von uns als Verlag vertretenen Werten".

Der Verlag habe "mit Erschütterung" die öffentlich gewordenen Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen gegen Lindemann verfolgt. Ferner sprach er den betroffenen Frauen Mitgefühl und Respekt aus.

Kiepenheuer & Witsch betonte, dass sie "aus voller Überzeugung die Freiheit der Kunst" verteidigen.

Aus ihrer Sicht habe Lindemann jedoch "für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen" überschritten. Das gelte sowohl für die"demütigenden Handlungen" des Musikers "im besagten Porno und die gezielte Verwendung unseres Buches im pornographischen Kontext". Der Verlag begründete das Ende der Zusammenarbeit damit, dass das "Vertrauensverhältnis zum Autor unheilbar zerrüttet" sei.

Bei dem Clip handelt es sich nach TAG24-Informationen um ein rund sieben Minuten langes Musikvideo zu dem Song "Till The End" aus dem Jahr 2020, indem Lindemann eindeutig sexuelle Handlungen an zwei nackten Frauen vornimmt.