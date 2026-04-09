Tod mit nur 35 Jahren: "Game of Thrones"-Star stirbt an schwerer Krankheit

Nordirland - Nach "Grey's Anatomy"-Liebling Eric Dane (†53) ist nun auch "Game of Thrones"-Darsteller Michael Patrick an einer Nervenkrankheit gestorben. Er wurde nur 35 Jahre alt.

Michael Patrick (†35) starb nach dreijährigem Kampf gegen MND. © Bildmontage: Instagram/michaelpatrick314

Am 8. April teilte Naomi Sheehan mit, dass ihr geliebter Mann im Hospiz verstorben sei.

Im Februar 2023 wurde bei ihm die Motoneuron-Krankheit (MND) diagnostiziert, eine unheilbare neurologische Krankheit. Diese greift Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark an.

Die Betroffenen leiden unter immer stärker werdenden Symptomen, die irgendwann das Gehen, Sprechen, Essen und zuletzt das Atmen blockieren. Die häufigste Form dieser Krankheit ist ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

"Er wurde vor zehn Tagen aufgenommen und von dem großartigen Team dort betreut", schrieb Naomi. "Er ist friedlich im Kreise seiner Familie und Freunde eingeschlafen."

Seine Frau richtete bewegende Worte an Michael: "Es wurde schon oft gesagt, dass Mick eine Inspiration für jeden war, der das Privileg hatte, ihn kennenzulernen - nicht nur in den letzten Jahren während seiner Krankheit, sondern jeden Tag seines Lebens."