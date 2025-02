Mit nur 24 Jahren: Netflix-Star tot aufgefunden!

Wie die südkoreanische Nachrichtenplattform Naver News berichtet, wurde die Schauspielerin am Sonntagnachmittag leblos in ihrer Wohnung von einem Freund aufgefunden.

Kim Sae-ron begann ihre Karriere bereits im Alter von neun Jahren und galt als Nachwuchstalent.

2010 übernahm sie die Hauptrolle im Actionthriller The Man from Nowhere, dem erfolgreichsten Film des Jahres in Südkorea.

Darüber hinaus spielte sie in zahlreichen Serien mit, zuletzt 2023 in der beliebten Netflix-Serie Bloodhounds.

Im April 2023 erlitt ihre Karriere jedoch einen schweren Rückschlag: Sie wurde zu einer Geldstrafe von rund 13.000 Euro verurteilt, nachdem sie 2022 einen Autounfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte.

Seitdem zog sich die 24-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da die Verstorbene jedoch eine Person des öffentlichen Lebens war, entschied sich die Redaktion dafür, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.