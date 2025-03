Tom Cruise unterwegs mit Bond-Girl: Ist er wirklich mit der 26 Jahre jüngeren Schönheit zusammen?

London - Was ist los zwischen Tom Cruise (62) und Ana de Armas (36)? Die beiden Hollywood-Stars wurden kürzlich mehrfach zusammen in London gesehen.

Ist Tom Cruise (62) wirklich mit einer 26 Jahre jüngeren Schauspielerin zusammen? © Evan Agostini/AP/dpa

Ihr mysteriöses Date am Valentinstag hatte zahlreiche Spekulationen über eine mögliche romantische Beziehung angeheizt. Sind Tom Cruise und Ana de Armas also wirklich frisch verliebt?

Wie People berichtete, scheinen die beiden Stars wohl doch nicht zusammen zu sein. Vielmehr hätten sie sich getroffen, um an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten.

Dem Bericht zufolge wurden beide von Regisseur Doug Liman (59) begleitet - der Name des neuen Filmprojekts ist bislang aber noch unbekannt.

Cruise arbeitet derzeit an "Mission: Impossible - The Final Reckoning", der am 23. Mai in die Kinos kommt, während de Armas im John-Wick-Ableger "Ballerina" zu sehen sein wird.

Zudem ist Cruise im kommenden Film von Alejandro González Iñárritu (61) zu sehen - als mächtigster Mann der Welt auf einer verzweifelten Mission. Vor Kurzem geriet der Filmdreh jedoch ins Stocken.