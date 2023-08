Netflix-Hammer! Bekommen Tom und Bill Kaulitz ihre eigene Reality-Show?

Los Angeles (USA) - Ein mehrfach ausgezeichneter Podcast, eine eigene RTL+-Musikshow, Juroren bei " The Voice of Germany ": Die Karrieren von Tom und Bill Kaulitz (beide 33) laufen aktuell richtig gut. Wie derzeit geflüstert wird, soll nun noch ein weiteres Riesen-Projekt in den Startlöchern stehen.

Eine eigene Netflix-Serie, die nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt ausgestrahlt wird, wäre definitiv eine große Hausnummer für die Tokio-Hotel-Frontmänner. Zwar spielten die zwei mit ihrer Band auch in anderen Ländern bereits ausverkaufte Konzerte, doch ihren Ruhm haben sie in erster Linie dem deutschen Publikum zu verdanken.

Auch durch die Starthilfe von Supermodel Heidi, die sich international definitiv der größeren Bekanntheit erfreut, hätte die Show wohl Hit-Potenzial.

Moderationserfahrung haben Tom und Bill in ihrer Musikshow "That's My Jam" auf RTL+ ja bereits sammeln können - es muss allerdings erwähnt werden, dass die Show nach nur einmaliger Ausstrahlung im Free-TV direkt wieder abgesetzt wurde.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Netflix-Streifen besser läuft ...