Tom Kaulitz als Stiefvater: Wie gut versteht er sich wirklich mit Heidi Klums Kindern?

Los Angeles (USA) - Durch die Ehe mit Topmodel Heidi Klum (50) sind auch gleich vier Kinder in das Leben von Tom Kaulitz (34) getreten. Doch verstehen sich die Teenager mit dem jungen Stiefvater?

Auch wenn Tom nicht der leibliche Vater der vier Teenager ist, so geht es laut seinem Bruder in der Klum-Kaulitz-Ehe sehr familiär zu.

Sie sprachen über die bevorstehenden Osterfeiertage und Bräuche in der Familie. Tom fragte: "Wie lange macht man das eigentlich noch, Eier suchen?"

Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill (34) diskutierte er das in der aktuellen Folge ihres Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ".

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. (Archivbild) © Doug Peters/PA Wire/dpa

Heidi und Tom haben in der Vergangenheit bis auf ein paar Fotos und Videos in sozialen Netzwerken sowie kleinen Auftritten in TV-Sendungen nicht viel aus ihrem Privatleben preisgegeben. Vielleicht auch aus gutem Grund.

Schon früher erzählte der Gitarrist von Tokio Hotel in seinem Podcast, dass Heidis Kinder ihn wegen seiner Sprache aufziehen würden. Sie hielten ihm vor, dass sein Deutsch nicht gut sei.

"Dabei ist mein Deutsch exzellent", sagte der 34-Jährige mit einem Augenzwinkern zu seinem Zwillingsbruder.

Vielleicht gibt es schon bald mehr Einblicke in das Leben von Tom, Heidi und den vier Kindern. Für die erst kürzlich angekündigte Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" von Netflix soll ein Kamerateam auch Szenen in der Familie gedreht haben.

Frühestens am 25. Juni, wenn die Serie veröffentlicht wird, können neugierige Fans weitere Einblicke in sein Privatleben bekommen.