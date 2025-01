Tom und Bill Kaulitz schockiert von Magdeburg-Anschlag: "Sind dort tausendmal gewesen"

Die schlimmen Geschehnisse in der Welt überschatteten ihren Winter-Urlaub - allen voran der Anschlag in Magdeburg .

Attentäter Taleb A. (50) war am 20. Dezember mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Alten Markt gefahren - sechs Menschen starben, knapp 300 wurden verletzt. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Schock: Der Schlagzeuger war der Todesfahrt des Attentäters Taleb A. (50) nur knapp entkommen, wie er zuletzt mitteilte. Am 20. Dezember postete er noch niedliche Familienfotos vom Weihnachtsmarkt, nur Stunden später starben vor Ort Menschen.

"'Breiter Weg', ich kenn' die Straßen", trauert Tom in der aktuellen Folge weiter, "Allee-Center, Weihnachtsmarkt, sind wir natürlich tausendmal gewesen in unserer Jugend."

Die Tokio-Hotel-Zwillinge wurden zwar in Leipzig geboren, verlebten ihre Jugend dann aber in der Nähe von Magdeburg, bevor sie als junge Erwachsene nach Los Angeles zogen. Tom und Bill haben noch immer viele Freunde und Bekannte in der Stadt, die sie an dem Abend "alle abtelefoniert" hätten, erzählen sie.

Die 35-Jährigen bedauern aber nicht nur den Anschlag in der Elbestadt, sie zeigen sich auch erschüttert gegenüber dem Terror-Attentat in New Orleans.

Zu den verheerenden Waldbränden in ihrer Wahl-Heimat Kalifornien, von denen auch Bill direkt betroffen ist, wollen sie sich kommende Woche näher äußern.