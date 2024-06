Vergeben und vergessen? So heftig streiten Bill und Tom Kaulitz!

Magdeburg/Los Angeles - Bill und Tom Kaulitz (beide 34) könnten als eineiige Zwillinge nicht unterschiedlicher aussehen. Auch in ihren Ansichten und Meinungen unterscheiden sich die Brüder manchmal so sehr, dass es heftig kracht.

Ein Grund, nicht mehr miteinander zu reden und sich aus dem Weg zu gehen, ist das für die beiden aber nicht. "Ich glaube, dadurch sind wir auch so gut im Vergeben und Vergessen", erklärt Tom.

"Ich kann mich mit Bill heftiger streiten, als ich das mit anderen Menschen kann, weil wir uns so gut kennen", so der Tokio-Hotel-Gitarrist im Interview.

Geschwister streiten und zanken sich. Auch bei den Kaulitz-Zwillingen ist das nicht anders. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gab Tom Kaulitz nun zu, dass er sich mit seinem Bruder schlimmer als mit manch anderem fetzt.

Wie die Kaulitz-Brüder Meinungsverschiedenheiten austragen, kann ab dem 25. Juni in der neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" verfolgt werden.

Ein aktueller Trailer zeigt erste Ausschnitte aus dem Alltag von Bill und Tom. Zwischen lustigen Szenen sind auch Streitigkeiten zwischen den Kaulitz-Jungs zu sehen. "Wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr", gibt Bill in einem Ausschnitt traurig bekannt.

Trotz der Streitigkeiten ist für Bill jedoch eines klar: "Wir können uns ein Leben ohneeinander nicht vorstellen."