Nach Trennung von Caro Daur: Tommi Schmitt doch wieder in Hamburg

Hamburg – Lange ist es her, dass Tommi Schmitt (34) in der Hansestadt gesichtet wurde. Am Mittwoch zeigte der Podcaster in seiner Story Momentaufnahmen seines Besuchs.

Tommi Schmitt (34) scheint für "Studio Schmitt" mal wieder in Hamburg unterwegs gewesen zu sein. © Story-Screenshots Instagram/Tommi Schmitt

Der "Gemischtes Hack"-Star postete seit gefühlten Ewigkeiten mal wieder eine Story aus Hamburg. Der Grund für seinen Besuch wurde nicht so richtig klar. Ex-Partnerin und Influencerin Caro Daur (27) schien es aber wohl nicht gewesen zu sein. Die war erst am Mittwoch von der Fashionweek in Indien zurückgekommen und hatte den sonnigen Tag zuerst mit Mama und dann direkt wieder alleine am Schreibtisch verbracht. Außerdem kursieren seit geraumer Zeit Gerüchte um eine neue Liaison mit Schauspielerin Lea Zoe Voss (27), weshalb ein Besuch der Ex-Freundin eher unwahrscheinlich ist.

Die Hamburg-Visite des Moderators schien auf den ersten Blick rein geschäftlicher Natur. In einer Instagram-Story des 34-Jährigen war jedenfalls eine Filmkamera in einer Schreinerwerkstatt zu sehen. Es scheint, als könnten sich die "Studio Schmitt"-Fans auf eine neue Produktion mit Schauspieler und Filmemacher Maximilian Mundt (26) freuen, mit dem sich der Wahl-Kölner in einer weiteren Storysequenz zeigte. Was das Format inhaltlich abdeckt, ließen die kurzen Aufnahmen noch nicht durchblicken.

Ebenso zeigte sich Tommi Schmitt wie immer humorvoll in seinen Insta-Storys. Aus dem Fenster eines fahrenden Vans filmte der Podcaster eine Person im Dinosaurier-Kostüm, die von der Polizei angehalten wurde und kommentierte dies mit: "Hamburg halt".

Auch im gemeinsamen Podcast "Gemischtes Hack" mit Freund Felix Lobrecht (34) teilte der gebürtige Detmolder gerne lustige Erlebnisse seines Alltags. Dieses Mal war es aber ein Podcast-Hörer, der eine unterhaltsame Story aus dem Leben des Tommi Schmitt parat hatte.