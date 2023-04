Ehe-Krise bei Toni Garrn und Alex Pettyfer? Dieses kleine Zeichen lässt aufatmen!

Pärchenbilder wie diese finden sich aktuell nur noch bei Alex Pettyfer (33), nicht aber bei Toni Garrn (30). © Screenshot Instagram/alexpettyfer (Bildmontage)

Schon länger hatten die beiden keine gemeinsamen Fotos mehr in den sozialen Medien gepostet.

Doch vor einigen Wochen dann der Schock: Toni und Alex entfolgten sich auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen und das Model löschte zudem zahlreiche gemeinsame Fotos aus ihrem Feed.

In der Social-Media-Welt gilt das normalerweise als handfestes Zeichen für eine Krise, wenn nicht sogar eine bereits besiegelte Trennung.

Bislang gab es kein Statement der beiden zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. In ihren Instagram-Storys war lediglich zu sehen, wie sowohl Toni als auch Alex für ihre Jobs und getrennt voneinander um die halbe Welt flogen.

Auch zu Alex' 33. Geburtstag am Ostermontag gab es keine öffentlichen Glückwünsche von Toni, die da gerade wieder für einen Modeljob unterwegs war.

Alex zeigte sich dagegen mit der gemeinsamen Tochter Luca Malaika (1) an der Hand und bedankte sich in seiner Story lediglich für die Glückwünsche seines Bruders. "Ich liebe Dich so sehr", schrieb er - Worte, die zuvor immer seiner Frau gegolten hatten.

Doch jetzt tauchte auf einmal ein kleines Zeichen auf, das viel Bedeutung haben könnte ...