Torsten Sträter erkrankt: Alle Auftritte bis Ende März abgesagt

Köln - Der Kabarettist und Grimme-Preisträger Torsten Sträter (59) hat bis Ende März alle Auftritte abgesagt.

Die beiden Comedians Michael Mittermeier (l.) und Torsten Sträter (beide 59) posieren im April 2025 beim Grand Opening des Punch L!ne Comedy Club in Berlin. © Annette Riedl/dpa

Grund sei eine Erkrankung, die eine "längerfristige Regenerationsphase" erfordere, teilte sein Management mit.

Für die nächsten Wochen waren bundesweit zahlreiche Auftritte des 59-Jährigen geplant. Sträter sollte mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Mach mal das große Licht an" etwa in der Kölner Lanxess-Arena auftreten.

Zu den Hintergründen gab es keine weiteren Angaben. "Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen", hieß es in der Erklärung.

Der in Dortmund geborene Sträter zählt zu den erfolgreichen Kabarettisten Deutschlands. Neben seinen Bühnenauftritten ist er auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen - etwa in der ARD. Sein Markenzeichen ist eine Mütze, die er während der Auftritte trägt.

Öffentlich bekannt ist Sträter auch für seinen offensiven Umgang mit seiner Depressionserkrankung, die er teils auch in seinen Programmen thematisiert. Welche Krankheit nun der Grund für die Zwangspause ist, teilte das Management aber nicht mit.