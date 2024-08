"Totaler Albtraum": Darum ist US-Star Josh Gad stinksauer auf die Lufthansa

US-Darsteller Josh Gad (43) musste am Frankfurter Flughafen in den Lufthansa-Flieger nach Athen steigen. Dann begann für ihn der "Albtraum". © Bildmontage: Peter Foley/EPA/dpa, Arne Dedert/dpa

Josh wer? In den USA ist Gad vor allem als Synchronsprecher bekannt. So leiht er in der schwer erfolgreichen Animationsfilmreihe "Die Eiskönigin" (engl. "Frozen") Kult-Schneemann Olaf seine Stimme - in der deutschen Synchronisation von Hape Kerkeling (59) gesprochen.

Darüber hinaus war er in Filmen wie "Pixels" oder der Neuverfilmung von "Mord im Orient Express" zu sehen.

Aber zurück zu Joshs traumatischem Erlebnis mit der deutschen Fluglinie, das jetzt die US-Webseite TMZ.com aufgriff.

Demnach war der Schauspieler auf dem Weg nach Griechenland, wo er zurzeit seinen Urlaub auf den Kykladeninseln verbringt.

Um dorthin zu gelangen, flog der 43-Jährige über den Frankfurter Flughafen. Von hier aus ging es dann mit der Lufthansa-Maschine nach Athen - und das war für Josh nach eigenen Worten "ein kompletter Albtraum".